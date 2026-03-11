El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 12 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 12 de marzo, día del Gallo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Gallo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Serpiente
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: organizar proyectos, revisar documentos importantes, perfeccionar detalles, planificar estrategias laborales, estudiar o capacitarse
- Actividades a evitar: críticas excesivas, perfeccionismo extremo, discusiones por diferencias de opinión, actuar con rigidez
Horóscopo chino: la energía del Gallo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Madera Yin activa una energía orientada al orden, la precisión y el perfeccionamiento de ideas. El Gallo simboliza disciplina, atención al detalle y capacidad para analizar situaciones con claridad, mientras que la Madera Yin aporta crecimiento gradual, creatividad intelectual y deseo de mejorar lo existente. Esta combinación favorece el trabajo meticuloso, la planificación cuidadosa y la revisión de proyectos antes de dar pasos importantes. También es una jornada propicia para estudiar, organizar información o tomar decisiones basadas en análisis profundo. Sin embargo, la tendencia al perfeccionismo podría generar tensiones si se exagera la crítica hacia uno mismo o hacia los demás. La clave del día será buscar equilibrio entre exigencia y flexibilidad.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 12 de marzo, día del Gallo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece organización y claridad en asuntos prácticos. La Madera Yin impulsa planificación cuidadosa de proyectos futuros. Es una jornada adecuada para revisar documentos o tomar decisiones financieras con calma. Conviene evitar distracciones innecesarias. La concentración permitirá avanzar con seguridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la compatibilidad con el día favorece estabilidad y productividad. La Madera Yin impulsa constancia para avanzar paso a paso en objetivos importantes. Es un buen momento para ordenar proyectos laborales o personales. Conviene mantener apertura frente a nuevas ideas. La jornada puede resultar muy provechosa
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día invita a moderar el impulso habitual y actuar con mayor planificación. La Madera Yin favorece análisis antes de tomar decisiones. Conviene evitar actuar con impaciencia frente a retrasos. Es mejor concentrarse en objetivos concretos. La prudencia permitirá avanzar con equilibrio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la incompatibilidad con la energía del día puede generar cierta sensibilidad frente a críticas o exigencias externas. La Madera Yin impulsa reflexión sobre decisiones recientes. Conviene evitar discusiones o malentendidos innecesarios. Es mejor actuar con calma y discreción. La serenidad ayudará a mantener el equilibrio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día impulsa organización y visión estratégica. La Madera Yin favorece planificación de metas a largo plazo. Es una jornada adecuada para ordenar ideas y definir prioridades. Conviene evitar imponer opiniones con demasiada fuerza. La reflexión traerá claridad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la compatibilidad con el día favorece inteligencia estratégica y capacidad de observación. La Madera Yin impulsa decisiones bien pensadas. Es un momento adecuado para analizar situaciones complejas o planificar movimientos futuros. Conviene actuar con discreción. La jornada puede resultar favorable
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día invita a equilibrar entusiasmo con organización. La Madera Yin favorece planificación antes de iniciar nuevos proyectos. Conviene evitar actuar con demasiada prisa. Es mejor revisar detalles antes de avanzar. La disciplina ayudará a lograr mejores resultados
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día favorece creatividad aplicada a proyectos prácticos. La Madera Yin impulsa ideas que pueden desarrollarse con paciencia. Es un buen momento para organizar metas personales. Conviene evitar dudas excesivas. La constancia permitirá avanzar
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la vibración del día invita a combinar ingenio con disciplina. La Madera Yin favorece planificación inteligente antes de actuar. Es un buen momento para estudiar o perfeccionar habilidades. Conviene evitar decisiones apresuradas. La organización traerá beneficios
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día fortalece claridad mental y deseo de perfeccionar cada detalle. La Madera Yin impulsa proyectos que requieren precisión y constancia. Es un momento favorable para ordenar asuntos laborales o personales. Conviene evitar el perfeccionismo excesivo. La jornada puede traer avances importantes
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día impulsa responsabilidad y enfoque en objetivos concretos. La Madera Yin favorece planificación de proyectos colectivos. Es una jornada adecuada para colaborar con otras personas. Conviene evitar preocupaciones innecesarias. La constancia permitirá avanzar con estabilidad
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día invita a ordenar ideas y establecer prioridades claras. La Madera Yin favorece decisiones reflexivas en asuntos personales o laborales. Es un buen momento para revisar proyectos pendientes. Conviene evitar distracciones o promesas difíciles de cumplir. La organización traerá tranquilidad