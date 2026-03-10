HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 11 de marzo, día del Mono de Madera Yang.

Signo regente: Mono

Mono Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Dragón

Rata, Dragón Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: iniciar proyectos intelectuales, resolver problemas complejos, negociar acuerdos, aprender nuevas habilidades, ampliar redes de contacto

iniciar proyectos intelectuales, resolver problemas complejos, negociar acuerdos, aprender nuevas habilidades, ampliar redes de contacto Actividades a evitar: actuar con arrogancia, manipular situaciones en beneficio propio, asumir riesgos innecesarios, prometer más de lo que se puede cumplir

Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang se caracteriza por una energía ingeniosa, dinámica y muy mental. El Mono impulsa curiosidad, inteligencia estratégica y capacidad para encontrar soluciones creativas, mientras que la Madera Yang aporta crecimiento, iniciativa y deseo de avanzar con nuevas ideas. Esta combinación favorece los proyectos que requieren rapidez mental, creatividad o habilidad para negociar. Es una jornada en la que la astucia puede abrir puertas inesperadas, especialmente en ámbitos laborales o comerciales. Sin embargo, el exceso de confianza o la impulsividad intelectual podrían generar conflictos si no se manejan con prudencia. La clave será utilizar la inteligencia con equilibrio y mantener una actitud abierta al aprendizaje.

