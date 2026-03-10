El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 11 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
- Signo regente: Mono
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos intelectuales, resolver problemas complejos, negociar acuerdos, aprender nuevas habilidades, ampliar redes de contacto
- Actividades a evitar: actuar con arrogancia, manipular situaciones en beneficio propio, asumir riesgos innecesarios, prometer más de lo que se puede cumplir
Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang se caracteriza por una energía ingeniosa, dinámica y muy mental. El Mono impulsa curiosidad, inteligencia estratégica y capacidad para encontrar soluciones creativas, mientras que la Madera Yang aporta crecimiento, iniciativa y deseo de avanzar con nuevas ideas. Esta combinación favorece los proyectos que requieren rapidez mental, creatividad o habilidad para negociar. Es una jornada en la que la astucia puede abrir puertas inesperadas, especialmente en ámbitos laborales o comerciales. Sin embargo, el exceso de confianza o la impulsividad intelectual podrían generar conflictos si no se manejan con prudencia. La clave será utilizar la inteligencia con equilibrio y mantener una actitud abierta al aprendizaje.
Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 11 de marzo, día del Mono de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la compatibilidad con la energía del día favorece agilidad mental y capacidad para resolver situaciones complejas. La Madera Yang impulsa ideas nuevas que pueden resultar útiles en el trabajo o los estudios. Es un buen momento para conversar, negociar o intercambiar propuestas. Conviene mantener enfoque para no dispersarse. La jornada puede abrir oportunidades interesantes
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día invita a flexibilizar la forma habitual de actuar. La Madera Yang impulsa cambios que pueden parecer inesperados. Conviene escuchar nuevas ideas antes de rechazarlas. Es una jornada adecuada para aprender algo diferente. La paciencia permitirá adaptarse mejor a las circunstancias
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la incompatibilidad con la energía del día puede generar cierta tensión o competitividad. La Madera Yang impulsa acciones rápidas que podrían provocar malentendidos. Conviene evitar discusiones o reacciones impulsivas. Es mejor concentrarse en objetivos personales sin entrar en rivalidades. La prudencia será clave
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del día favorece creatividad e intercambio de ideas. La Madera Yang impulsa nuevas perspectivas sobre proyectos personales. Es un buen momento para colaborar con otras personas. Conviene confiar en la intuición para elegir el camino adecuado. La jornada puede traer inspiración
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la compatibilidad con el día impulsa entusiasmo, ingenio y visión estratégica. La Madera Yang favorece proyectos ambiciosos y decisiones innovadoras. Es una jornada ideal para proponer ideas o iniciar algo nuevo. Conviene mantener organización para aprovechar mejor la energía disponible. El día puede resultar muy productivo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día invita a observar con atención lo que ocurre alrededor. La Madera Yang impulsa situaciones que requieren análisis inteligente. Conviene evitar revelar planes antes de tiempo. Es un buen momento para pensar estrategias futuras. La discreción traerá ventajas
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la vibración del día favorece dinamismo y entusiasmo por nuevas experiencias. La Madera Yang impulsa movimiento y contacto con personas diferentes. Es un buen momento para iniciar actividades creativas o viajes cortos. Conviene evitar comprometerse en demasiadas tareas. La energía del día puede resultar estimulante
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día invita a confiar en la creatividad personal. La Madera Yang favorece actividades artísticas o expresivas. Es una jornada adecuada para compartir ideas con personas cercanas. Conviene evitar dudas excesivas sobre las propias capacidades. La inspiración puede surgir de forma inesperada
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día potencia ingenio, curiosidad y deseo de explorar nuevas oportunidades. La Madera Yang impulsa iniciativas audaces y proyectos innovadores. Es un momento favorable para negociar o proponer ideas. Conviene evitar la arrogancia o el exceso de confianza. La inteligencia bien utilizada abrirá caminos
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la vibración del día invita a combinar organización con apertura mental. La Madera Yang impulsa cambios que pueden resultar positivos si se aceptan con flexibilidad. Conviene escuchar diferentes puntos de vista. Es un buen momento para revisar planes futuros. La jornada puede traer nuevas oportunidades
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día impulsa cooperación y conversaciones productivas. La Madera Yang favorece acuerdos o proyectos compartidos. Es un buen momento para fortalecer relaciones laborales o amistades. Conviene mantener una actitud abierta a nuevas ideas. La jornada puede resultar provechosa
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día invita a aprovechar oportunidades que surgen de conversaciones o encuentros. La Madera Yang impulsa curiosidad y deseo de aprender algo nuevo. Es un buen momento para explorar proyectos creativos. Conviene evitar distracciones innecesarias. La jornada puede resultar estimulante