HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 29 de noviembre, día del Tigre de Agua Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Perro, Caballo, Cerdo

Animales incompatibles: Mono

Actividades recomendadas: tomar decisiones valientes, iniciar nuevos planes, buscar soluciones creativas

Actividades a evitar: dudar excesivamente, evadir conversaciones importantes, posponer compromisos

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Agua Yang

Para el horóscopo chino, energía del Tigre de Agua Yang impulsa un día dinámico, intuitivo y cargado de movimiento interno. La combinación del Agua con la fuerza del Tigre propicia claridad emocional y audacia estratégica, ideal para dar pasos que requieren convicción. Las relaciones se benefician de gestos sinceros y diálogos que abren caminos nuevos. Es un día ideal para resolver tensiones mediante la franqueza y para revisar planes desde una perspectiva más flexible. La creatividad fluye con soltura, permitiendo adaptar cualquier situación a tu favor.

