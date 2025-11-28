El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 29 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 29 de noviembre, día del Tigre de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Tigre
Elemento: Agua
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Perro, Caballo, Cerdo
Animales incompatibles: Mono
Actividades recomendadas: tomar decisiones valientes, iniciar nuevos planes, buscar soluciones creativas
Actividades a evitar: dudar excesivamente, evadir conversaciones importantes, posponer compromisos
Horóscopo chino: la energía del Tigre de Agua Yang
Para el horóscopo chino, energía del Tigre de Agua Yang impulsa un día dinámico, intuitivo y cargado de movimiento interno. La combinación del Agua con la fuerza del Tigre propicia claridad emocional y audacia estratégica, ideal para dar pasos que requieren convicción. Las relaciones se benefician de gestos sinceros y diálogos que abren caminos nuevos. Es un día ideal para resolver tensiones mediante la franqueza y para revisar planes desde una perspectiva más flexible. La creatividad fluye con soltura, permitiendo adaptar cualquier situación a tu favor.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): te verás empujado a tomar una decisión que estabas posponiendo y la energía del Agua te ayudará a fluir sin tensiones. Encontrarás un argumento clave que te permitirá avanzar sin culpa. En lo afectivo, una percepción muy fina te guiará hacia un gesto significativo. La creatividad te impulsa a replantear un método de trabajo. Terminas el día con una sensación de intuición acertada
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): sentirás el entorno más veloz de lo habitual, pero sabrás estabilizarte gracias a tu constancia natural. Una conversación franca te permitirá ordenar un plan pendiente. En los vínculos, se desbloquea un malentendido con un gesto espontáneo. Una oportunidad te lleva a mostrar una faceta más flexible. La jornada concluye con claridad respecto a tus prioridades
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): notarás una energía vibrante que te impulsa a tomar la iniciativa en temas que requieren valentía. La intuición se activa con precisión y te ayuda a detectar una alternativa útil. En tus relaciones, la honestidad se vuelve tu principal aliada. Una sorpresa agradable renueva tu motivación. La jornada fluye con decisión y lucidez
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): descubrirás que la intensidad del día te invita a fortalecerte emocionalmente sin perder tu sensibilidad. Un intercambio cálido aclara una duda personal. En lo laboral, una adaptación inteligente te abre nuevas posibilidades. La intuición se vuelve guía para resolver una tarea estancada. El día termina con una sensación de crecimiento interior
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): aprovecharás el impulso energético para avanzar en un proyecto ambicioso. Una idea que parecía dispersa ahora encuentra rumbo. En tus vínculos, un comentario sincero genera un giro positivo. Un pequeño logro reafirma tu liderazgo natural. La jornada se siente dinámica y llena de proyección
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): descubrirás una oportunidad oculta gracias a tu capacidad analítica. Una conversación profunda te permitirá reorganizar expectativas. En el plano emocional, la empatía se activa de forma espontánea. Una observación inteligente te posiciona mejor en un asunto importante. El día cierra con descubrimientos valiosos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): sentirás una corriente de entusiasmo que te impulsa a retomar proyectos olvidados. Una decisión firme mejora tu seguridad personal. En las relaciones, la iniciativa te favorece y abre nuevos caminos. Un comentario inspirador te motiva a ajustar una meta. La energía del día te deja con una sensación de expansión
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): notarás cierta intensidad externa que te invita a mantener la calma interna. Un apoyo inesperado suaviza un desafío emocional. En lo laboral, una idea creativa resuelve un problema. Una conversación amable te devuelve equilibrio. La jornada termina con sensación de alivio
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): podrías sentir fricción debido a la incompatibilidad energética, pero lograrás sortearla usando tu ingenio. Un cambio de enfoque mejora una situación complicada. En los afectos, mantener distancia justa evita tensiones. Una reflexión profunda te ayuda a reajustar un plan. Terminas el día con aprendizaje valioso
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): la claridad mental se fortalece y te permite tomar decisiones precisas. Un comentario que parecía menor se vuelve clave. En lo personal, la sinceridad genera apertura emocional en alguien cercano. Una oportunidad profesional asoma sutilmente. La jornada se siente productiva y ordenada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): sentirás un impulso protector que te lleva a cuidar mejor tus recursos y tus relaciones. Una respuesta positiva llega tras un esfuerzo constante. En lo emocional, la empatía se profundiza con alguien cercano. Una noticia favorable anima tus planes. Finalizas el día con tranquilidad firme
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): te sentirás acompañado por una energía fluida que facilita acuerdos y entendimientos. Una conversación nutritiva fortalece tu ánimo. En lo laboral, una idea se concreta con rapidez inesperada. Un gesto amable te devuelve confianza en un vínculo. La jornada culmina con armonía y sensación de avance