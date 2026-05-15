HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 16 de mayo, día del Tigre de Metal Yang.

Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo y Perro

Caballo y Perro Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: tomar decisiones importantes, defender ideales, iniciar desafíos, cortar con situaciones estancadas, actuar con valentía y determinación

tomar decisiones importantes, defender ideales, iniciar desafíos, cortar con situaciones estancadas, actuar con valentía y determinación Actividades a evitar: confrontaciones impulsivas, orgullo excesivo, actuar sin escuchar, desafiar innecesariamente a otros, decisiones tomadas desde la ira

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Tigre de Metal Yang despierta como una espada desenvainada bajo la tormenta: brillante, poderosa y difícil de ignorar. El Metal Yang fortalece el espíritu indomable del Tigre, aportándole una voluntad feroz, una claridad cortante y un deseo profundo de conquistar aquello que considera valioso. Este es un día donde las energías favorecen la acción decidida, los cambios importantes y las decisiones que requieren coraje auténtico. La intensidad puede ser inspiradora para quienes necesiten romper cadenas, recuperar confianza o avanzar hacia nuevos horizontes. Sin embargo, cuando el orgullo domina al discernimiento, la misma fuerza que impulsa hacia adelante puede abrir heridas innecesarias.