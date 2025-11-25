HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 26 de noviembre, día del Cerdo de Tierra Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Animales incompatibles: Serpiente, Mono

Actividades recomendadas: resolver asuntos familiares, ordenar espacios personales, compartir tiempo significativo con personas de confianza, planificar compras importantes

Actividades a evitar: iniciar discusiones abruptas, forzar acuerdos laborales, tomar decisiones con presión externa, exponerse a ambientes tensos

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin

Para el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Tierra Yin se apoya en la sensibilidad práctica, favoreciendo los vínculos que requieren calma, honestidad y un ritmo sereno para resolver temas pendientes. Este día invita a bajar el nivel de exigencia interna para permitirse disfrutar de conversaciones que abran comprensión mutua y alivien tensiones acumuladas. Los signos notarán una vibración que mezcla estabilidad emocional y entusiasmo suave, ideal para ordenar prioridades sin caer en la rigidez. También será un momento propicio para aclarar malentendidos, ya que la Tierra Yin aporta suavidad, realismo y un enfoque afectivo estable. Quien logre mantener un tono conciliador encontrará avances donde antes había trabas o estancamientos.

