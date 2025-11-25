HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 26 de noviembre, día del Cerdo de Tierra Yin.

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 26 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cerdo
Elemento: Tierra
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
Animales incompatibles: Serpiente, Mono
Actividades recomendadas: resolver asuntos familiares, ordenar espacios personales, compartir tiempo significativo con personas de confianza, planificar compras importantes
Actividades a evitar: iniciar discusiones abruptas, forzar acuerdos laborales, tomar decisiones con presión externa, exponerse a ambientes tensos
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin
Para el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Tierra Yin se apoya en la sensibilidad práctica, favoreciendo los vínculos que requieren calma, honestidad y un ritmo sereno para resolver temas pendientes. Este día invita a bajar el nivel de exigencia interna para permitirse disfrutar de conversaciones que abran comprensión mutua y alivien tensiones acumuladas. Los signos notarán una vibración que mezcla estabilidad emocional y entusiasmo suave, ideal para ordenar prioridades sin caer en la rigidez. También será un momento propicio para aclarar malentendidos, ya que la Tierra Yin aporta suavidad, realismo y un enfoque afectivo estable. Quien logre mantener un tono conciliador encontrará avances donde antes había trabas o estancamientos.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la estabilidad del día ayudará a la Rata a concretar un proyecto personal que había quedado pendiente por falta de claridad. Podrá identificar un gesto amistoso que cambia el humor general y motiva a reorganizar tareas. Percibirá un estímulo emocional que la impulsa a comunicarse con alguien importante para afianzar una idea compartida. También descubrirá que una inquietud económica empieza a ordenarse gracias a un enfoque más realista. Sentirá que su intuición práctica se fortalece al mantenerse lejos de ambientes confusos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encontrará un ritmo interno que lo acompaña a resolver asuntos laborales que requerían paciencia acumulada. Podrá sentirse más conectado con sus metas al percibir señales claras de estabilidad y continuidad. Se dará cuenta de que un consejo recibido cobra sentido al aplicarlo sin prisa. Habrá un avance emocional al aceptar que algo que parecía urgente era en realidad manejable. La atmósfera del día lo impulsará a valorar los detalles que fortalecen relaciones importantes+
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): identificará una oportunidad de diálogo que suaviza tensiones recientes con una persona cercana. Sentirá que su creatividad se expresa mejor cuando se apoya en la sensibilidad que aporta este día. Un proyecto se ordenará inesperadamente al recibir una señal o comentario que aclara prioridades. Notará mayor calma al reconocer que una decisión apresurada necesita replantearse. También disfrutará de una actividad que lo conecta con su esencia más libre y espontánea
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): será especialmente favorecido, encontrando una armonía que lo invita a fortalecer vínculos afectivos con ternura. Hallará claridad en un asunto emocional que parecía difuso días atrás. Vivirá pequeñas coincidencias que lo ayudan a confiar más en su intuición. Un gesto de apoyo renovará su motivación para organizar su entorno con más gusto. También descubrirá un espacio de serenidad que inspira nuevas metas personales
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): notará que una conversación pendiente se vuelve más fluida de lo esperado. Tendrá una sensación de estabilidad que lo impulsa a ordenar responsabilidades sin estrés. Un comentario positivo despertará ideas que deseaba materializar. Sentirá más equilibrio al permitirse un descanso estratégico. También reconocerá que una relación interpersonal avanza hacia un entendimiento más profundo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): deberá moverse con cautela, ya que la energía del día no se alinea fácilmente con sus intenciones. Sentirá que una respuesta tardía activa un proceso de reflexión que puede resultar útil. Un gesto inesperado la orientará hacia un trabajo emocional que había postergado. Notará que la paciencia se convierte en la herramienta más poderosa para evitar tensiones innecesarias. También descubrirá que fijar límites claros le brinda un alivio importante
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): disfrutará de una vibración tranquila que lo ayuda a sostener compromisos sin agotarse. Encontrará satisfacción en completar tareas que le devuelven orden mental. Notará mayor conexión con una idea que se consolida a través de la cooperación. Un detalle afectivo mejorará su ánimo y desbloqueará una conversación pendiente. También apreciará un momento íntimo que lo recarga emocionalmente
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se sentirá acompañada por un flujo emocional suave que le permite entender mejor sus necesidades. Hallará apoyo en alguien que escucha sin juzgar. Un cambio pequeño en su rutina generará un impulso de bienestar inesperado. Notará que una preocupación disminuye al observarla desde un ángulo más sereno. También experimentará un espacio creativo que la inspira a reorganizar su entorno con placer
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): deberá mantenerse atento, ya que la atmósfera del día puede generar roces o interpretaciones erróneas. Sin embargo, un descubrimiento menor abrirá una oportunidad para mejorar su organización personal. Tendrá un instante de lucidez que le permite cambiar un hábito que le pesaba. Notará que una conversación breve lo ayuda a replantear un objetivo. También encontrará alivio al dedicar unos minutos a una actividad relajante
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): aprovechará el orden práctico del día para avanzar en temas que requieren precisión. Sentirá que un detalle administrativo finalmente se acomoda. Un comentario amable lo motivará a retomar un plan que había quedado suspendido. También disfrutará de un reconocimiento pequeño pero significativo. Percibirá que su intuición racional lo guía hacia soluciones más simples
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vivirá un momento de claridad emocional que lo lleva a reafirmar una decisión importante. Sentirá un alivio al notar avances en un asunto personal que lo inquietaba. Una conversación honesta abrirá caminos de confianza. Notará que su estabilidad interna aumenta al organizar prioridades. También disfrutará de un gesto afectivo que lo reconecta con su lado más sensible
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se sentirá protagonista de la energía del día y encontrará un equilibrio emocional que lo fortalece. Podrá comprender mejor una situación que requería empatía profunda. Hallará satisfacción en resolver detalles que antes no tenían forma. Notará que una relación se vuelve más cercana gracias a un intercambio sincero. También descubrirá una motivación renovada para avanzar con un proyecto personal significativo