El horóscopo chino presenta el día de la Rata de Madera Yang. En la astrología china, la energía de este día impulsa la inteligencia práctica, la toma de decisiones audaces y la apertura a nuevas oportunidades. La influencia de la Madera Yang activa la creatividad y favorece los comienzos estratégicos, sobre todo en proyectos que requieran visión y planificación. Será un día ideal para ajustar metas y para revisar alianzas, siempre evitando los impulsos dominados por el ego. La Rata de Madera guía con sutileza hacia el progreso y la flexibilidad, recordando que los pequeños movimientos generan grandes resultados. Se recomienda actuar con mente clara y evitar distracciones emocionales.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 22 de octubre, día de la Rata de Madera Yang