Polaridad: Yang

Animales compatibles: Mono, Rata, Gallo

Animales incompatibles: Perro

Actividades recomendadas: avanzar proyectos personales, realizar trámites que requieran presencia, participar en actividades sociales de enfoque creativo

Actividades a evitar: discusiones por territorio o liderazgo, inversiones impulsivas, asumir compromisos sin claridad total

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Madera Yang

Para el horóscopo chino, la energía del Dragón de Madera Yang se muestra vibrante, expansiva y estimulante, impulsando iniciativas que requieren coraje y visión a futuro. La Madera agrega flexibilidad mental, permitiendo encontrar soluciones ágiles sin caer en la rigidez. A su vez, la polaridad Yang favorece movimientos rápidos, decisiones firmes y trayectorias ascendentales para quienes se atrevan a actuar. Esta combinación vuelve el día especialmente propicio para activar objetivos postergados y dar pasos visibles hacia metas a largo plazo. Las relaciones también sienten un impulso renovado, inclinando hacia conversaciones claras y acuerdos que fortalezcan vínculos.

horoscopo chino predicciones signos dia dragon de madera yang 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 1 de diciembre, día del Dragón de Madera Yang.

Horóscopo chino: las predicciones del lunes 1 de diciembre, día del Dragón de Madera Yang