El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 16 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 16 de abril, día del Mono de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata y Dragón
- Animales incompatibles: Tigre y Cerdo
- Actividades recomendadas: resolver problemas complejos, negociar, innovar, tomar decisiones inteligentes, comunicación estratégica
- Actividades a evitar: impulsividad verbal, engaños, exceso de confianza, dispersión, conflictos por astucia mal utilizada
Horóscopo chino: la energía del Mono de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Metal Yang se presenta ágil, estratégica y mentalmente brillante, impulsando una jornada donde la inteligencia y la rapidez serán protagonistas. Esta vibración favorece la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la toma de decisiones calculadas. El Metal Yang aporta determinación, precisión y una mente analítica capaz de ver oportunidades donde otros no las perciben. Es un día ideal para negociar, innovar y avanzar con astucia en distintos ámbitos. Sin embargo, será fundamental evitar la manipulación o el exceso de confianza para no generar tensiones innecesarias.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 16 de abril, día del Mono de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Mono le brinda agilidad mental y claridad en sus decisiones. El Metal Yang potencia su capacidad estratégica. Puede avanzar con éxito en proyectos importantes. Es un buen momento para negociar y resolver asuntos pendientes. Mantener el enfoque será clave
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día le invita a adaptarse a un ritmo más dinámico y mental. El Mono de Metal Yang le propone actuar con mayor flexibilidad. Puede encontrar oportunidades si se abre a nuevas ideas. Es un buen momento para reorganizar planes. Evitar la rigidez será fundamental
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la incompatibilidad con el Mono puede generar tensiones o desafíos inesperados. La energía de Metal Yang le exige actuar con mayor estrategia. Puede sentirse desafiado si intenta imponer su ritmo. Será importante mantener la calma. Evitar confrontaciones será clave
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del día le invita a pensar con claridad y actuar con inteligencia. El Mono de Metal Yang le propone un enfoque más analítico. Puede encontrar soluciones si se adapta al ritmo mental del día. Es un buen momento para resolver pendientes. Mantener la concentración será clave
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Mono potencia su creatividad y capacidad de acción. El Metal Yang le brinda claridad y precisión. Puede avanzar con éxito en proyectos importantes. Es un momento ideal para destacarse. Mantener el enfoque le permitirá consolidar logros
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día le favorece, brindándole claridad mental y enfoque estratégico. El Mono de Metal Yang potencia su intuición analítica. Puede avanzar en decisiones importantes con precisión. Es un buen momento para planificar. Mantener la calma será clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día le invita a bajar la impulsividad y actuar con mayor inteligencia. El Mono de Metal Yang le propone pensar antes de actuar. Puede encontrar oportunidades si se adapta al ritmo mental. Es un buen momento para reorganizar objetivos. Evitar decisiones apresuradas será fundamental
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día le invita a enfocarse y actuar con mayor claridad mental. El Mono de Metal Yang le propone dejar de lado la duda. Puede avanzar si organiza sus ideas. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes. Mantener la concentración será clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): al ser su día, la energía se potencia, brindándole agilidad mental y determinación. El Metal Yang refuerza su capacidad estratégica. Puede avanzar con éxito en proyectos importantes. Es un momento ideal para negociar y destacar. Evitar el exceso de confianza será fundamental
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día le favorece, brindándole claridad y precisión en sus acciones. El Mono de Metal Yang potencia su capacidad de análisis. Puede concretar proyectos si mantiene el enfoque. Es un buen momento para tomar decisiones. Mantener la disciplina será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día le invita a actuar con mayor estrategia y menos impulso. El Mono de Metal Yang le propone observar antes de decidir. Puede encontrar claridad si se adapta al ritmo mental. Es un buen momento para reorganizar prioridades. Evitar la impulsividad será clave
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la incompatibilidad con el Mono puede generar tensiones o malentendidos. La energía de Metal Yang le exige actuar con mayor cautela. Puede sentirse desafiado si no logra adaptarse. Será importante mantener la calma. Evitar conflictos será fundamental para transitar el día