Signo regente del día: Cabra

Cabra Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo y Cerdo

Conejo y Cerdo Animales incompatibles: Búfalo y Perro

Búfalo y Perro Actividades recomendadas: actividades creativas, cuidado emocional, planificación tranquila, fortalecer vínculos, tareas delicadas

actividades creativas, cuidado emocional, planificación tranquila, fortalecer vínculos, tareas delicadas Actividades a evitar: confrontaciones, decisiones impulsivas, exceso de exigencia, cambios bruscos, ambientes tensos

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la Cabra de Tierra Yin se presenta suave, sensible y profundamente conectada con el mundo emocional, invitando a transitar el día con calma y empatía. Esta vibración favorece la introspección, la creatividad y la construcción de armonía en el entorno. La Tierra Yin aporta estabilidad interna, contención y una necesidad de cuidar lo que se ha construido. Es una jornada ideal para fortalecer relaciones, ordenar emociones y avanzar de forma sutil pero constante. Evitar la rigidez o las presiones externas será clave para mantener el equilibrio.

horoscopo chino predicciones signos dia cabra de tierra yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 15 de abril, día de la Cabra de Tierra Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 15 de abril, día de la Cabra de Tierra Yin