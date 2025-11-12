Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Caballo y Conejo

Animales incompatibles: Dragón y Gallo

Actividades recomendadas: liderar proyectos, fortalecer vínculos de confianza, tomar decisiones firmes y expresar ideas con claridad

Actividades a evitar: actuar con orgullo, discutir sin fundamentos o insistir en caminos que no generan entusiasmo

Horóscopo chino: la energía del Perro de Fuego Yang

En el horóscopo chino, el día del Perro de Fuego Yang enciende el sentido de justicia, la lealtad y la fuerza interior. La energía del Fuego impulsa la acción, mientras el Yang aporta coraje, determinación y enfoque en lo correcto. Es una jornada propicia para tomar decisiones claras, defender valores y proteger lo que se considera esencial. Sin embargo, el exceso de fuego puede generar confrontaciones o juicios precipitados si no se canaliza con equilibrio. La honestidad emocional y la cooperación serán las claves para aprovechar al máximo esta vibración ardiente.

horoscopo chino predicciones signos dia perro de fuego yang 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 13 de noviembre, día del Perro de Fuego Yang.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 13 de noviembre, día del Perro de Fuego Yang