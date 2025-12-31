El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 1 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 1 de enero, día del Cerdo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cerdo
Elemento: Madera
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cabra
Animales incompatibles: Serpiente
Actividades recomendadas: iniciar el año con encuentros tranquilos, ordenar metas personales, actividades creativas suaves, descanso consciente
Actividades a evitar: discusiones familiares, decisiones financieras apresuradas, exigencias físicas excesivas
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin
En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Madera Yin inaugura el año con una vibración amable, introspectiva y protectora. La Madera aporta crecimiento progresivo, sensibilidad y capacidad de regeneración emocional, mientras que la polaridad Yin invita a comenzar el ciclo con calma y conexión interna. Este día favorece los gestos sinceros, la contención afectiva y la planificación sin presión. Es una jornada ideal para sembrar intenciones a largo plazo desde el bienestar y no desde la urgencia. Las emociones fluyen con profundidad, pidiendo honestidad, descanso y coherencia con los propios deseos.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 1 de enero, día del Cerdo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se inicia el año con una sensación de mayor equilibrio emocional que permite ordenar prioridades internas. La energía del Cerdo de Madera suaviza tensiones recientes y favorece el diálogo sincero. Aparece claridad para definir objetivos personales sin presión externa. Un gesto afectivo fortalece vínculos importantes. Conviene avanzar paso a paso sin forzar resultados
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se percibe un comienzo de año más relajado de lo habitual, invitando a bajar el ritmo. La Madera Yin favorece la adaptación a cambios emocionales sutiles. Una conversación familiar aporta contención y estabilidad. Resulta conveniente replantear metas desde el bienestar y no desde la obligación. El descanso consciente renueva la energía interna
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se abre el año con una invitación clara a moderar impulsos y escuchar más al entorno. La energía del día suaviza la intensidad habitual y aporta sensibilidad emocional. Un vínculo cercano ofrece apoyo sincero. Es buen momento para redefinir prioridades personales. La introspección fortalece decisiones futuras
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se experimenta un inicio de año armónico y alineado con las emociones internas. La afinidad con el Cerdo de Madera potencia la sensación de protección y calma. Los vínculos fluyen con comprensión y ternura. Un proyecto personal comienza a tomar forma en la mente. Conviene confiar en la intuición
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se percibe un contraste entre el deseo de acción y la energía pausada del día. La Madera Yin invita a observar antes de avanzar. Una reflexión profunda ayuda a reordenar ambiciones. El entorno afectivo ofrece contención si se baja la guardia. Comenzar el año con paciencia resulta clave
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se inicia el año con cierta incomodidad energética que pide prudencia emocional. La influencia del Cerdo invita a soltar el control y escuchar más. Un silencio oportuno evita conflictos innecesarios. Conviene no forzar definiciones en este momento. El equilibrio llega al priorizar el bienestar personal
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se presenta un comienzo de año más introspectivo de lo esperado. La energía Yin modera la impulsividad y favorece la reflexión. Un intercambio emocional sincero aporta alivio. Es buen momento para revisar objetivos sin apuro. El cuerpo agradece el descanso y la calma
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se vive un inicio de ciclo en plena sintonía con la energía del día. La Madera Yin potencia la sensibilidad, la creatividad y la conexión emocional. Los vínculos cercanos se fortalecen naturalmente. Aparece inspiración para nuevos proyectos personales. Conviene disfrutar sin exigencias
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se abre el año con una invitación a bajar la velocidad mental. La energía del Cerdo de Madera pide mayor conexión emocional. Un encuentro cercano genera reflexión interna. Conviene evitar la dispersión y escuchar más. La claridad llega desde la calma
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se inicia el año con la necesidad de soltar rigideces y expectativas estrictas. La Madera Yin suaviza el enfoque habitual y aporta flexibilidad emocional. Un gesto afectivo equilibra el ánimo. Es buen momento para redefinir rutinas con mayor amabilidad. El descanso mental resulta clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se percibe un comienzo de año introspectivo que invita a revisar emociones profundas. La energía del día favorece la honestidad emocional. Un vínculo brinda contención sincera. Conviene no cargar con problemas ajenos. Priorizar el autocuidado fortalece el equilibrio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se inicia un nuevo ciclo con una sensación de coherencia interna y serenidad. La afinidad con la energía del día potencia la intuición y la sensibilidad. Los vínculos afectivos fluyen con naturalidad. Un deseo personal comienza a tomar forma clara. Empezar el año desde el disfrute consciente marca una base sólida