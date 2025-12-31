HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 1 de enero, día del Cerdo de Madera Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra

Animales incompatibles: Serpiente

Actividades recomendadas: iniciar el año con encuentros tranquilos, ordenar metas personales, actividades creativas suaves, descanso consciente

Actividades a evitar: discusiones familiares, decisiones financieras apresuradas, exigencias físicas excesivas

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin

En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Madera Yin inaugura el año con una vibración amable, introspectiva y protectora. La Madera aporta crecimiento progresivo, sensibilidad y capacidad de regeneración emocional, mientras que la polaridad Yin invita a comenzar el ciclo con calma y conexión interna. Este día favorece los gestos sinceros, la contención afectiva y la planificación sin presión. Es una jornada ideal para sembrar intenciones a largo plazo desde el bienestar y no desde la urgencia. Las emociones fluyen con profundidad, pidiendo honestidad, descanso y coherencia con los propios deseos.

