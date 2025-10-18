El horóscopo chino presenta el día del Gallo de Metal Yin. En la astrología china, esta jornada irradia una energía refinada, analítica y detallista, ideal para ordenar la mente y el entorno. El Metal Yin representa la precisión, la elegancia y la disciplina silenciosa, mientras que el Gallo impulsa en los signos el sentido del deber y la claridad en la comunicación. Es un día perfecto para concretar tareas pendientes, limpiar espacios físicos o emocionales y tomar decisiones con serenidad. La atmósfera favorece la introspección y el equilibrio entre lo material y lo espiritual, por lo que las actividades que exigen concentración o belleza interior son especialmente recomendables. Conviene evitar las críticas innecesarias, los juicios apresurados y la rigidez en las opiniones, ya que el Metal Yin amplifica la sensibilidad del ego.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 19 de octubre, día del Gallo de Metal Yin