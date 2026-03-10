Horóscopo celta: conoce los 3 signos bendecidos en la última semana del Fresno

Para el horóscopo celta, esta semana representa un cierre energético importante porque el Fresno:

simboliza el puente entre lo visible y lo invisible, invitando a observar las señales de la naturaleza antes de iniciar un nuevo ciclo

la energía espiritual que envuelve estos días suele traer intuiciones profundas

también sueños reveladores y una mayor sensibilidad hacia los ritmos del entorno

Horóscopo celta: cómo es la energía del Fresno

Dentro del horóscopo celta, la última semana del Mes del Fresno se considera un tiempo de reflexión, aprendizaje y preparación para el siguiente movimiento del calendario de los árboles sagrados. Durante estos días, algunos signos logran alinearse con mayor facilidad con las vibraciones del bosque, recibiendo claridad emocional, oportunidades de crecimiento personal y mensajes espirituales que orientan sus próximos pasos.