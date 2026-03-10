El horóscopo celta marca un momento especial dentro del calendario arbóreo durante los últimos días del ciclo que rige el Mes del Fresno (18 de febrero al 17 de marzo), un periodo donde los signos se conectan profundamente con la sabiduría espiritual del bosque y con los procesos de transformación interior.
Horóscopo celta: conoce los 3 signos bendecidos en la última semana del Fresno
Dentro del horóscopo celta, la última semana del Mes del Fresno abre un periodo de reflexión y claridad espiritual para algunos signos del zodiaco
Para el horóscopo celta, esta semana representa un cierre energético importante porque el Fresno:
- simboliza el puente entre lo visible y lo invisible, invitando a observar las señales de la naturaleza antes de iniciar un nuevo ciclo
- la energía espiritual que envuelve estos días suele traer intuiciones profundas
- también sueños reveladores y una mayor sensibilidad hacia los ritmos del entorno
Horóscopo celta: cómo es la energía del Fresno
Dentro del horóscopo celta, la última semana del Mes del Fresno se considera un tiempo de reflexión, aprendizaje y preparación para el siguiente movimiento del calendario de los árboles sagrados. Durante estos días, algunos signos logran alinearse con mayor facilidad con las vibraciones del bosque, recibiendo claridad emocional, oportunidades de crecimiento personal y mensajes espirituales que orientan sus próximos pasos.
En este contexto, el horóscopo celta indica que esta semana final del Mes del Fresno favorece especialmente a ciertos signos que logran comprender las lecciones espirituales de este periodo. Aquellos árboles sagrados que están en sintonía con la energía introspectiva del Fresno o que están a punto de iniciar su propio ciclo encuentran un terreno fértil para sembrar intenciones y fortalecer su crecimiento interior.
Horóscopo celta: conoce los 3 signos bendecidos en la última semana del Fresno
- Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): al encontrarse en su propio periodo, el Fresno recibe con fuerza las últimas corrientes espirituales de su ciclo anual. Durante esta semana puede experimentar una profunda claridad interior que le permite comprender procesos emocionales recientes. La naturaleza se convierte en un espejo donde sus intuiciones se reflejan con mayor intensidad. El viento, los sueños y los momentos de silencio pueden traer mensajes importantes sobre decisiones futuras. Este cierre del ciclo fortalece su sabiduría y le permite despedir su mes con equilibrio y renovación espiritual
- Aliso (18 de marzo - 14 de abril): el Aliso comienza a sentir la energía de su próximo ciclo y por eso recibe una influencia especialmente favorable en estos días de transición. La última semana del Fresno despierta en este signo una sensación de preparación interna para iniciar nuevas etapas. La naturaleza actúa como una guía silenciosa que le muestra señales de movimiento y crecimiento. Este periodo favorece la planificación de proyectos y decisiones que pronto podrán concretarse. El Aliso encuentra en esta semana un impulso espiritual que lo prepara para liderar su propio ciclo con claridad
- Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la sensibilidad natural del Sauce se conecta con facilidad con la energía espiritual del Fresno, permitiéndole comprender las emociones con mayor profundidad. Durante esta semana puede experimentar momentos de introspección que fortalecen su intuición. Los paisajes tranquilos y el contacto con la naturaleza amplifican su capacidad de interpretar señales del entorno. Este periodo le permite cerrar heridas emocionales y encontrar una mayor armonía interior. La energía del bosque le ofrece calma y sabiduría para avanzar con serenidad