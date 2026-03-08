Según el horóscopo celta y sus predicciones, la energía espiritual de esta semana está marcada por el Fresno, de los periodos más introspectivos. Al tratarse de la penúltima semana de este ciclo, las energías de la naturaleza tienden a profundizar en la sabiduría interior, invitando a cada signo a reflexionar sobre lo aprendido durante estas semanas y a prepararse para la transición hacia el Mes del Aliso. El Fresno simboliza la conexión entre el mundo visible y el invisible, por lo que durante estos días la intuición, los sueños y las señales del entorno natural pueden recobrar un significado especial

Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 9 al 15 de marzo de 2026

Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): la energía contemplativa del Fresno te invita a bajar el ritmo y observar con mayor atención lo que ocurre en tu interior. Durante esta semana puedes sentir un impulso de ordenar pensamientos y cerrar asuntos pendientes antes de iniciar nuevos proyectos. La naturaleza te recuerda que incluso los árboles más firmes necesitan momentos de quietud para fortalecer sus raíces. Tu compatibilidad con el Fresno te ayuda a comprender que la sabiduría nace también de la pausa. Este periodo fortalece tu claridad mental y te prepara para decisiones más conscientes en las próximas semanas

Serbal (21 de enero - 17 de febrero): la espiritualidad del Fresno resuena profundamente con tu capacidad de percibir lo invisible y comprender los mensajes sutiles de la naturaleza. Esta semana puede traerte intuiciones importantes que nacen del silencio y de la observación del entorno. Los cambios en el viento, la luz o los sonidos del bosque pueden inspirarte reflexiones profundas. Tu compatibilidad con esta energía favorece la introspección y el aprendizaje espiritual. Estos días te ayudan a fortalecer tu visión interior y a confiar más en tu percepción

Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): al encontrarte en tu propio ciclo, esta semana representa uno de los momentos más intensos de tu año espiritual. Las energías de la naturaleza amplifican tu sensibilidad y te permiten comprender procesos internos con mayor claridad. La conexión con los árboles, el cielo o el agua puede traer revelaciones importantes sobre tu camino personal. Tu afinidad con el espíritu del Fresno facilita la integración de experiencias recientes. Este periodo te prepara para cerrar tu mes con sabiduría y equilibrio

Aliso (18 de marzo - 14 de abril): aunque tu ciclo está por comenzar, ya puedes percibir una transición energética que te invita a despertar gradualmente tu impulso natural. La energía reflexiva del Fresno modera tu tendencia a actuar de inmediato y te anima a observar antes de avanzar. Esta semana la naturaleza te enseña que cada estación tiene su preparación silenciosa. Tu compatibilidad con este momento del ciclo te ayuda a planificar con mayor claridad. Los días venideros marcarán el inicio de un movimiento más decidido en tu vida

Sauce (15 de abril - 12 de mayo): el Fresno estimula tu sensibilidad emocional y tu capacidad de comprender procesos profundos del alma. Esta semana puede despertar recuerdos, sueños o intuiciones que te ayuden a sanar experiencias pasadas. La naturaleza se convierte en un espacio de calma donde tu espíritu encuentra equilibrio. Tu afinidad espiritual con esta energía te permite interpretar con claridad los mensajes de tu entorno. Este periodo fortalece tu conexión con la intuición y con tu mundo interior

Espino (13 de mayo - 9 de junio): la energía del Fresno te invita a observar tus propias dualidades y a encontrar equilibrio entre acción y reflexión. Durante estos días podrías sentir la necesidad de comprender mejor tus motivaciones antes de actuar. El silencio del bosque o el contacto con la naturaleza pueden ayudarte a ordenar emociones contradictorias. Tu compatibilidad con esta energía favorece el autoconocimiento. Esta semana te ofrece claridad para reconocer qué caminos realmente resuenan contigo

Roble (10 de junio - 7 de julio): la fuerza del Roble encuentra en el Fresno un complemento que invita a desarrollar sabiduría interior además de fortaleza externa. Durante esta semana sentirás que algunas situaciones requieren paciencia y observación antes de tomar decisiones. La naturaleza te recuerda que incluso los árboles más fuertes crecen lentamente. Tu compatibilidad con esta energía fortalece tu capacidad de liderazgo consciente. Este periodo te ayuda a equilibrar determinación con reflexión

