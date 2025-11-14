El horóscopo chino revela para este viernes 14 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 14 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 14 de noviembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con una energía productiva que te empuja a resolver pendientes con precisión. En la tarde, alguien podría ofrecerte una idea interesante que amplíe tu perspectiva laboral o personal. La noche se presenta introspectiva, ideal para analizar tus emociones más recientes. Un gesto amistoso te hará sentir que tus esfuerzos son reconocidos. Terminarás el día con satisfacción y una sensación de orden interior renovado
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el amanecer te invita a ir despacio y disfrutar del proceso más que del resultado. En la tarde, recibirás señales claras de que tus bases son más sólidas de lo que creías. La noche transcurre serena, propicia para conversaciones sinceras o momentos hogareños. Una intuición práctica te ayudará a tomar una decisión certera. Terminarás el día con la mente despejada y el espíritu en calma
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la jornada inicia con dinamismo, despertando tu deseo de conquistar nuevos espacios. En la tarde, podrías ser centro de atención por una acción audaz o un gesto generoso. La noche vibra con energía expansiva y ganas de celebrar tus avances. Una coincidencia curiosa confirmará que estás en el camino correcto. Cerrarás el día con orgullo y una sonrisa confiada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana despierta tu sensibilidad y el deseo de armonizar tu entorno. En la tarde, una palabra amable traerá alivio y fortalecerá una relación significativa. La noche se tiñe de quietud, ideal para dedicarte a una actividad artística o espiritual. Una reflexión profunda cambiará tu percepción sobre algo del pasado. Terminarás la jornada con ligereza emocional y una calma envolvente
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana llega con inspiración y visión clara de lo que quieres lograr. En la tarde, una persona influyente reconocerá tu capacidad de liderazgo. La noche te invita a disfrutar de momentos sociales con un toque de brillo personal. Un suceso espontáneo reforzará tu confianza y magnetismo. Terminarás el día con entusiasmo por los nuevos horizontes que se abren
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el amanecer trae serenidad y deseos de actuar con prudencia y elegancia. En la tarde, podrías encontrar claridad en un asunto que antes te confundía. La noche fluye con armonía, perfecta para conversaciones significativas o gestos de afecto. Una sensación de renovación espiritual te acompañará hasta el final del día. Cerrarás la jornada con sabiduría y equilibrio interior
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana vibra con impulso y deseo de avanzar hacia una meta concreta. En la tarde, la alegría de colaborar con otros te dará motivación extra. La noche se presenta luminosa, ideal para encuentros o momentos de diversión. Un mensaje inesperado podría renovar tu entusiasmo por un proyecto personal. Terminarás el día con el corazón liviano y espíritu aventurero
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada comienza con ternura y necesidad de rodearte de ambientes amables. En la tarde, recibirás un apoyo emocional que te ayudará a recobrar la confianza. La noche será propicia para el arte, la música o la contemplación silenciosa. Un recuerdo se transformará en enseñanza que fortalece tu serenidad. Cerrarás el día con dulzura emocional y gratitud por lo vivido
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana se llena de ideas nuevas y una energía juguetona que te inspira a crear. En la tarde, un desafío inesperado activará tu ingenio y sentido del humor. La noche será ideal para compartir con amigos o disfrutar de algo distinto. Un comentario casual encenderá una chispa de inspiración duradera. Terminarás el día con alegría, espontaneidad y ligereza mental
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el amanecer despierta tu deseo de orden y belleza en los detalles cotidianos. En la tarde, podrías sentir la satisfacción de haber cerrado un ciclo con éxito. La noche transcurre en equilibrio, perfecta para el descanso y la contemplación. Una señal sutil confirmará que tus esfuerzos han dado frutos. Cerrarás el día con paz, orgullo y sentido de logro
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana comienza con claridad emocional y voluntad de construir vínculos sólidos. En la tarde, una conversación afectuosa renovará tu esperanza en una relación o proyecto. La noche fluye con ternura y comprensión mutua. Un gesto sincero te recordará el poder del cariño incondicional. Terminarás la jornada con el alma tranquila y una sonrisa auténtica
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día inicia con optimismo y disposición para disfrutar de los placeres simples. En la tarde, un encuentro afortunado podría abrirte una puerta interesante. La noche se vuelve cálida, ideal para descansar rodeado de afecto. Una sensación de armonía interior te permitirá cerrar el día con gratitud. Terminarás la jornada con plenitud emocional y mente despejada