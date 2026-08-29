El horóscopo chino revela para este sábado 29 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 29 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 29 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una actividad que habías dejado en segundo plano recuperará importancia durante la mañana y descubrirás que todavía tienes asuntos interesantes por explorar allí. Durante la tarde, un encuentro relacionado con tus intereses personales puede proporcionarte una idea útil para mejorar un proyecto que tienes en mente. La noche favorecerá los intercambios distendidos y terminarás apreciando especialmente una conversación que comenzó de manera casual
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el sábado te pedirá atender una cuestión práctica desde temprano, pero resolverla te dejará el resto del día mucho más despejado. Después del mediodía, una propuesta vinculada con tu entorno cercano puede animarte a modificar un espacio, renovar una pertenencia o emprender una mejora concreta. Al anochecer, buscarás comodidad y encontrarás verdadero placer en una jornada que no necesita grandes acontecimientos para resultar valiosa
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): un deseo de romper con la rutina aparecerá desde el despertar y te llevará a considerar una actividad que normalmente no forma parte de tus fines de semana. En horas de la tarde, una experiencia estimulante pondrá a prueba tu capacidad para reaccionar sin perder espontaneidad. La noche podría reservarte un encuentro intenso que despierte nuevamente tu espíritu competitivo y tus ganas de ir por algo más
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana transcurrirá con una sensibilidad especial que te permitirá disfrutar de detalles que normalmente pasan inadvertidos. Durante la tarde, un encuentro con alguien querido puede generar una conversación profunda sobre sentimientos, recuerdos o decisiones que todavía tienen peso emocional. La noche será acogedora y necesitarás un entorno cálido para terminar de asimilar todo aquello que el día haya despertado en ti
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una ambición personal ocupará tus pensamientos durante la mañana y comenzarás a imaginar una forma más concreta de convertirla en realidad. A lo largo de la tarde, un contacto o intercambio puede acercarte a una persona que posee recursos, experiencia o información útil para ese propósito. La noche será intensa a nivel mental y te llevará a proyectar con bastante claridad dónde quieres estar dentro de algunos meses
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): algo que escuches durante la mañana despertará tu atención y te llevará a reconsiderar una interpretación que dabas por segura. Más tarde, una circunstancia aparentemente independiente aportará una pista que ayudará a completar el panorama. La noche será silenciosa y reflexiva, ideal para conservar tus conclusiones en privado hasta que tengas absoluta claridad sobre ellas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el sábado comenzará con una fuerte necesidad de salir, recorrer nuevos lugares o simplemente cambiar de escenario. Durante la tarde, una invitación puede conducir a una experiencia mucho más interesante de lo previsto y tendrás ocasión de ampliar tu círculo habitual. La noche mantendrá viva esa sensación de libertad y probablemente terminarás haciendo algo que no figuraba en tus planes originales
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una actividad relacionada con el hogar o con tu bienestar ocupará parte de la mañana y tendrá un efecto positivo sobre tu estado de ánimo. Hacia la tarde, una conversación estimulante puede hacerte recuperar interés por una afición o proyecto creativo que habías relegado. La noche será serena y te resultará especialmente agradable rodearte de objetos, sonidos o personas que te transmitan belleza y armonía
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una situación inesperada dará un giro entretenido a las primeras horas y rápidamente encontrarás la forma de sacar partido de ella. En la tarde, una reunión o intercambio de mensajes puede conectar tu nombre con una oportunidad que todavía está en una fase inicial. La noche será dinámica y tendrás la mente demasiado despierta como para conformarte con un plan completamente previsible
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el inicio del sábado te llevará a ordenar algo que afecta directamente tu comodidad y comprobarás que una pequeña mejora puede producir un gran cambio. Durante la tarde, una persona te propondrá modificar una idea que dabas por terminada y esa sugerencia merece ser escuchada antes de descartarla. La noche será tranquila y te permitirá disfrutar de una sensación poco habitual de tarea cumplida sin necesidad de seguir buscando pendientes
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una situación familiar puede ocupar tu atención durante la mañana y tendrás oportunidad de demostrar afecto mediante un gesto sencillo pero significativo. Ya por la tarde, una actividad compartida permitirá recuperar cercanía con alguien con quien últimamente había faltado tiempo de calidad. La noche será emotiva sin resultar pesada y terminarás el día agradeciendo la estabilidad de ciertos vínculos
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): un placer sencillo marcará el comienzo del sábado y te ayudará a entrar rápidamente en un estado de ánimo más relajado. Durante la tarde, una salida, comida o actividad recreativa puede convertirse en una experiencia mucho más divertida gracias a una persona que se suma inesperadamente. La noche tendrá un espíritu celebratorio y será difícil resistirte a prolongar el disfrute cuando llegue la hora de regresar a casa