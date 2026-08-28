El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 29 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 29 de agosto, día del Cerdo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: descansar, crear, conversar, cultivar vínculos, planificar, disfrutar de la naturaleza
- Actividades a evitar: discusiones, excesos, decisiones impulsivas, ambientes demasiado exigentes
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin presenta una energía cálida, receptiva y orientada hacia el crecimiento sereno. El Cerdo aporta generosidad, espontaneidad y una disposición natural para disfrutar de los vínculos, mientras la Madera Yin favorece la creatividad y la sensibilidad.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 29 de agosto, día del Cerdo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Cerdo suaviza su ritmo mental y puede ayudarla a disfrutar de una conversación sin buscar inmediatamente una utilidad concreta. La Madera Yin favorece una idea que comienza pequeña, pero que podría desarrollarse mucho más adelante si recibe la atención adecuada
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la naturaleza relajada del Cerdo puede contrastar con su necesidad de mantener todo bajo control. La Madera Yin le propone flexibilizar una rutina y permitir que una situación avance de manera menos estructurada sin perder estabilidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la afinidad con el Cerdo favorece la confianza, la generosidad y una disposición especial para compartir proyectos o momentos importantes. La Madera Yin alimenta su impulso de crecimiento, pero le recuerda que no todo progreso necesita producirse a gran velocidad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la combinación con el Cerdo genera un ambiente amable para fortalecer afectos y recuperar la tranquilidad después de días intensos. La Madera Yin conecta con su sensibilidad y puede inspirarlo a retomar una actividad creativa que había dejado de lado
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del Cerdo puede llevarlo a bajar la guardia y prestar más atención a aquello que no se resuelve mediante esfuerzo o ambición. La Madera Yin le permite desarrollar una idea con paciencia, sin exigirle resultados inmediatos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la oposición con el Cerdo puede hacer más evidentes ciertas diferencias de carácter, especialmente entre su cautela y la espontaneidad del día. La Madera Yin aconseja evitar conclusiones definitivas y observar si una incomodidad pasajera realmente merece convertirse en conflicto
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Cerdo aporta una pausa agradable a su ritmo acelerado y puede ayudarlo a disfrutar más de los resultados que ya consiguió. La Madera Yin despierta nuevas motivaciones, aunque convendrá dejar que una idea madure antes de convertirla en un compromiso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la excelente afinidad con el Cerdo favorece la vida afectiva, la creatividad y las actividades que aportan bienestar. La Madera Yin refuerza su capacidad para nutrir un proyecto o relación con pequeños gestos que terminan teniendo más importancia de la esperada
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la actitud abierta del Cerdo puede despertar su curiosidad y llevarlo hacia una experiencia distinta de lo habitual. La Madera Yin le recomienda no querer dominar cada situación y permitir que una oportunidad se desarrolle de forma natural
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el carácter relajado del Cerdo puede ayudarlo a abandonar temporalmente la búsqueda de perfección y disfrutar de un ambiente más espontáneo. La Madera Yin favorece una mirada creativa que puede mejorar un proyecto sin necesidad de modificarlo por completo
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la generosidad del Cerdo puede hacerle recuperar confianza en una persona o situación que había observado con demasiada cautela. La Madera Yin favorece la cooperación y le recuerda que algunos vínculos se fortalecen cuando existe espacio para dar sin esperar una respuesta inmediata
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): su propio signo se encuentra acompañado por la Madera Yin, creando una combinación favorable para la creatividad, los afectos y los nuevos comienzos tranquilos. Es una jornada para disfrutar lo conseguido y sembrar una intención que pueda convertirse en algo importante con el paso del tiempo