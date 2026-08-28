Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Conejo, Cabra, Tigre Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: descansar, crear, conversar, cultivar vínculos, planificar, disfrutar de la naturaleza

descansar, crear, conversar, cultivar vínculos, planificar, disfrutar de la naturaleza Actividades a evitar: discusiones, excesos, decisiones impulsivas, ambientes demasiado exigentes

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin presenta una energía cálida, receptiva y orientada hacia el crecimiento sereno. El Cerdo aporta generosidad, espontaneidad y una disposición natural para disfrutar de los vínculos, mientras la Madera Yin favorece la creatividad y la sensibilidad.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 29 de agosto, día del Cerdo de Madera Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Cerdo suaviza su ritmo mental y puede ayudarla a disfrutar de una conversación sin buscar inmediatamente una utilidad concreta. La Madera Yin favorece una idea que comienza pequeña, pero que podría desarrollarse mucho más adelante si recibe la atención adecuada

el Cerdo suaviza su ritmo mental y puede ayudarla a disfrutar de una conversación sin buscar inmediatamente una utilidad concreta. La Madera Yin favorece una idea que comienza pequeña, pero que podría desarrollarse mucho más adelante si recibe la atención adecuada Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la naturaleza relajada del Cerdo puede contrastar con su necesidad de mantener todo bajo control. La Madera Yin le propone flexibilizar una rutina y permitir que una situación avance de manera menos estructurada sin perder estabilidad

la naturaleza relajada del Cerdo puede contrastar con su necesidad de mantener todo bajo control. La Madera Yin le propone flexibilizar una rutina y permitir que una situación avance de manera menos estructurada sin perder estabilidad Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la afinidad con el Cerdo favorece la confianza, la generosidad y una disposición especial para compartir proyectos o momentos importantes. La Madera Yin alimenta su impulso de crecimiento, pero le recuerda que no todo progreso necesita producirse a gran velocidad

la afinidad con el Cerdo favorece la confianza, la generosidad y una disposición especial para compartir proyectos o momentos importantes. La Madera Yin alimenta su impulso de crecimiento, pero le recuerda que no todo progreso necesita producirse a gran velocidad Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la combinación con el Cerdo genera un ambiente amable para fortalecer afectos y recuperar la tranquilidad después de días intensos. La Madera Yin conecta con su sensibilidad y puede inspirarlo a retomar una actividad creativa que había dejado de lado

la combinación con el Cerdo genera un ambiente amable para fortalecer afectos y recuperar la tranquilidad después de días intensos. La Madera Yin conecta con su sensibilidad y puede inspirarlo a retomar una actividad creativa que había dejado de lado Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del Cerdo puede llevarlo a bajar la guardia y prestar más atención a aquello que no se resuelve mediante esfuerzo o ambición. La Madera Yin le permite desarrollar una idea con paciencia, sin exigirle resultados inmediatos

la energía del Cerdo puede llevarlo a bajar la guardia y prestar más atención a aquello que no se resuelve mediante esfuerzo o ambición. La Madera Yin le permite desarrollar una idea con paciencia, sin exigirle resultados inmediatos Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la oposición con el Cerdo puede hacer más evidentes ciertas diferencias de carácter, especialmente entre su cautela y la espontaneidad del día. La Madera Yin aconseja evitar conclusiones definitivas y observar si una incomodidad pasajera realmente merece convertirse en conflicto

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 29 de agosto, día del Cerdo de Madera Yin.