El horóscopo chino revela para este viernes 28 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 28 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 28 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una cuestión económica o administrativa requerirá especial atención durante la mañana y será importante no dejar ningún detalle librado a la improvisación. Durante la tarde, una información que llega por medio de otra persona puede ayudarte a modificar una estrategia y proteger mejor tus intereses. La noche te llevará a valorar más tu tranquilidad que cualquier plan demasiado exigente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el viernes comenzará con una obligación concreta que podrás resolver con solvencia si evitas distraerte con asuntos secundarios. Hacia la tarde, alguien reconocerá tu esfuerzo de una manera que no esperabas y ese gesto puede mejorar notablemente tu disposición. Al caer la noche, sentirás que necesitas recuperar tu espacio personal y disfrutar de una pausa sin explicaciones
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una posibilidad estimulante aparecerá temprano y despertará tu deseo de actuar antes de que otro pueda adelantarse. En el transcurso de la tarde, una circunstancia externa te obligará a modificar parte de tu estrategia y comprobarás que la flexibilidad puede darte mejores resultados que la fuerza. La noche tendrá un matiz de conquista personal y te dejará con ganas de asumir un reto distinto
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): un asunto afectivo ocupará parte de tus pensamientos al comenzar el día, aunque pronto comprenderás que no necesitas resolverlo todo en una sola conversación. Durante la tarde, una actitud cálida de alguien próximo hará que recuperes confianza y puedas mirar ese vínculo con mayor serenidad. La noche será especialmente agradable en compañía de pocas personas y lejos de ambientes que te obliguen a fingir que todo está bien
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una decisión relacionada con tus objetivos deberá ser tomada durante la mañana y tendrás que distinguir entre una oportunidad verdadera y una distracción atractiva. Ya entrada la tarde, una circunstancia inesperada pondrá a prueba tu capacidad para mantener el control sin perder una ventaja importante. La noche será propicia para evaluar tus próximos movimientos y descartar aquello que consume energía sin ofrecer resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una conversación discreta durante las primeras horas despertará tu intuición y te hará prestar atención a una cuestión que otros podrían pasar por alto. Más adelante, un dato concreto permitirá confirmar una impresión que venías formando lentamente y sabrás exactamente cuánto conviene revelar. La noche favorecerá la reflexión silenciosa y te permitirá elaborar una estrategia sin necesidad de compartirla todavía
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el cierre de la semana despertará desde temprano una necesidad de movimiento y tendrás poca paciencia para permanecer atado a tareas repetitivas. Durante la tarde, una propuesta vinculada con una salida, una persona nueva o una experiencia diferente puede cambiar por completo tu ánimo. La noche tendrá un ritmo vibrante y será difícil resistirte a la posibilidad de terminar la jornada haciendo algo fuera de lo habitual
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una preocupación doméstica o personal perderá fuerza durante la mañana cuando encuentres una forma sencilla de resolverla sin complicarte más de la cuenta. Al avanzar la tarde, una experiencia vinculada con creatividad, belleza o afectos despertará una emoción que habías dejado en segundo plano. La noche será íntima y contemplativa, perfecta para rodearte de aquello que te transmite armonía
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una situación imprevista pondrá en marcha tu ingenio desde temprano y encontrarás una solución mucho más original de lo que los demás esperan. En horas de la tarde, una conversación puede revelarte una conexión interesante entre dos personas o proyectos que parecían no tener relación. La noche será divertida y mentalmente estimulante, con posibilidades de terminar involucrado en un plan que surgirá casi sobre la marcha
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): varios pendientes reclamarán precisión durante la mañana y será conveniente comprobar dos veces aquello que tenga consecuencias económicas o profesionales. Más tarde, una respuesta definitiva te permitirá dejar atrás una duda que llevaba demasiado tiempo condicionando tus decisiones. La noche será mucho más disfrutable cuando aceptes que algunas imperfecciones pueden quedarse para otro día
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una persona de confianza recurrirá a ti durante la mañana y tendrás que encontrar un equilibrio entre ofrecer apoyo y respetar sus propias decisiones. En la tarde, una muestra de lealtad o agradecimiento reforzará un vínculo que ha demostrado su valor en momentos importantes. La noche llegará con un clima emocional estable y te hará apreciar especialmente la compañía de quienes conocen tu verdadera forma de ser
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): una noticia agradable puede cambiar el tono del viernes desde las primeras horas y devolver entusiasmo a una cuestión que comenzaba a resultarte rutinaria. Durante la tarde, una oportunidad de disfrutar, comprar algo que deseas o compartir una experiencia especial te ayudará a desconectar de las exigencias recientes. La noche tendrá un aire festivo y podrás cerrar la jornada sintiendo que el fin de semana comienza exactamente como lo necesitabas