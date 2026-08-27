Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: planificar, cooperar, ordenar asuntos, defender proyectos, hacer acuerdos, trabajar en equipo

planificar, cooperar, ordenar asuntos, defender proyectos, hacer acuerdos, trabajar en equipo Actividades a evitar: confrontaciones, desconfianza, rigidez, promesas apresuradas

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Perro de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang combina lealtad, determinación y una fuerte necesidad de actuar de acuerdo con principios claros. La Madera Yang aporta crecimiento, iniciativa y voluntad de avanzar, mientras el Perro introduce responsabilidad y sentido de la justicia.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 28 de agosto, día del Perro de Madera Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Perro puede llevarla a revisar con quién está compartiendo tiempo, información y responsabilidades. La Madera Yang favorece nuevos acuerdos y le permite fortalecer una relación cuando existe reciprocidad verdadera

la energía del Perro puede llevarla a revisar con quién está compartiendo tiempo, información y responsabilidades. La Madera Yang favorece nuevos acuerdos y le permite fortalecer una relación cuando existe reciprocidad verdadera Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra en este día una energía compatible con su sentido del deber y su perseverancia, aunque podría asumir más responsabilidades de las necesarias. La Madera Yang le recuerda que avanzar también significa saber delegar cuando una tarea puede ser compartida

encuentra en este día una energía compatible con su sentido del deber y su perseverancia, aunque podría asumir más responsabilidades de las necesarias. La Madera Yang le recuerda que avanzar también significa saber delegar cuando una tarea puede ser compartida Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la excelente conexión con el Perro impulsa su valentía y refuerza el deseo de defender una causa, proyecto o persona importante. La Madera Yang alimenta su espíritu de crecimiento y puede convertir una intención firme en un movimiento decisivo

la excelente conexión con el Perro impulsa su valentía y refuerza el deseo de defender una causa, proyecto o persona importante. La Madera Yang alimenta su espíritu de crecimiento y puede convertir una intención firme en un movimiento decisivo Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la afinidad con el Perro favorece la confianza y puede ayudarlo a sentirse respaldado en una decisión que venía considerando en soledad. La Madera Yang aporta iniciativa para expresar una necesidad con claridad sin abandonar su habitual búsqueda de armonía

la afinidad con el Perro favorece la confianza y puede ayudarlo a sentirse respaldado en una decisión que venía considerando en soledad. La Madera Yang aporta iniciativa para expresar una necesidad con claridad sin abandonar su habitual búsqueda de armonía Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la tensión entre el Dragón y el Perro puede hacer más visibles las diferencias de criterio, especialmente cuando ninguna de las partes quiere ceder terreno. La Madera Yang aconseja utilizar esa fuerza para transformar una discrepancia en una oportunidad de redefinir objetivos, en lugar de alimentar una disputa

la tensión entre el Dragón y el Perro puede hacer más visibles las diferencias de criterio, especialmente cuando ninguna de las partes quiere ceder terreno. La Madera Yang aconseja utilizar esa fuerza para transformar una discrepancia en una oportunidad de redefinir objetivos, en lugar de alimentar una disputa Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el carácter directo del Perro puede llevarla a observar con mayor atención las intenciones de quienes participan en un asunto importante. La Madera Yang favorece una estrategia paciente pero progresiva, permitiéndole avanzar sin necesidad de revelar todas sus cartas

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 28 de agosto, día del Perro de Madera Yang.