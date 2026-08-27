El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 28 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 28 de agosto, día del Perro de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Perro
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: planificar, cooperar, ordenar asuntos, defender proyectos, hacer acuerdos, trabajar en equipo
- Actividades a evitar: confrontaciones, desconfianza, rigidez, promesas apresuradas
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Perro de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang combina lealtad, determinación y una fuerte necesidad de actuar de acuerdo con principios claros. La Madera Yang aporta crecimiento, iniciativa y voluntad de avanzar, mientras el Perro introduce responsabilidad y sentido de la justicia.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 28 de agosto, día del Perro de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Perro puede llevarla a revisar con quién está compartiendo tiempo, información y responsabilidades. La Madera Yang favorece nuevos acuerdos y le permite fortalecer una relación cuando existe reciprocidad verdadera
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra en este día una energía compatible con su sentido del deber y su perseverancia, aunque podría asumir más responsabilidades de las necesarias. La Madera Yang le recuerda que avanzar también significa saber delegar cuando una tarea puede ser compartida
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la excelente conexión con el Perro impulsa su valentía y refuerza el deseo de defender una causa, proyecto o persona importante. La Madera Yang alimenta su espíritu de crecimiento y puede convertir una intención firme en un movimiento decisivo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la afinidad con el Perro favorece la confianza y puede ayudarlo a sentirse respaldado en una decisión que venía considerando en soledad. La Madera Yang aporta iniciativa para expresar una necesidad con claridad sin abandonar su habitual búsqueda de armonía
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la tensión entre el Dragón y el Perro puede hacer más visibles las diferencias de criterio, especialmente cuando ninguna de las partes quiere ceder terreno. La Madera Yang aconseja utilizar esa fuerza para transformar una discrepancia en una oportunidad de redefinir objetivos, en lugar de alimentar una disputa
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el carácter directo del Perro puede llevarla a observar con mayor atención las intenciones de quienes participan en un asunto importante. La Madera Yang favorece una estrategia paciente pero progresiva, permitiéndole avanzar sin necesidad de revelar todas sus cartas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la excelente afinidad con el Perro potencia su entusiasmo y puede devolverle confianza para tomar una decisión que venía postergando. La Madera Yang estimula el movimiento y el crecimiento, aunque será conveniente dirigir esa energía hacia un objetivo concreto
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el sentido práctico del Perro puede hacerle ver con mayor claridad qué responsabilidades realmente le corresponden y cuáles está cargando por compromiso. La Madera Yang la ayuda a crecer desde una posición más independiente, sin necesidad de romper vínculos que todavía tienen valor
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el Perro puede pedirle una actitud más seria frente a una responsabilidad que normalmente resolvería con improvisación o ingenio. La Madera Yang le ofrece impulso para desarrollar una idea, pero necesitará demostrar constancia para que otros confíen plenamente en ella
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del Perro favorece una revisión honesta de compromisos, acuerdos y objetivos compartidos. La Madera Yang puede ayudarlo a adoptar una perspectiva menos rígida y encontrar una manera más constructiva de expresar aquello que considera necesario corregir
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): su propio signo recibe el impulso de la Madera Yang, fortaleciendo su voluntad de proteger lo que considera valioso y avanzar hacia una meta más ambiciosa. Es un día para confiar en su criterio, aunque deberá recordar que defender una posición con firmeza no exige cerrar la puerta al diálogo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del Perro puede despertar en él una necesidad de ordenar compromisos y decidir dónde quiere invertir realmente su tiempo. La Madera Yang favorece nuevos comienzos y le da impulso para abandonar una dinámica que se había vuelto demasiado cómoda