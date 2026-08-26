Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Búfalo, Serpiente, Dragón Animales incompatibles: Conejo

Conejo Actividades recomendadas: organizar, revisar, estudiar, negociar, ordenar documentos, perfeccionar proyectos

organizar, revisar, estudiar, negociar, ordenar documentos, perfeccionar proyectos Actividades a evitar: críticas excesivas, discusiones, decisiones precipitadas, comparaciones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Gallo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Agua Yin mezcla precisión, observación y una sensibilidad mucho más fina de lo que aparenta a primera vista. El Gallo busca claridad, orden y resultados concretos, mientras el Agua Yin introduce intuición y sutileza.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 27 de agosto, día del Gallo de Agua Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Gallo despierta su atención hacia los detalles y puede ayudarla a detectar una oportunidad que había pasado inadvertida. El Agua Yin favorece su intuición, permitiéndole distinguir entre una propuesta verdaderamente conveniente y otra que solamente parece atractiva

el Gallo despierta su atención hacia los detalles y puede ayudarla a detectar una oportunidad que había pasado inadvertida. El Agua Yin favorece su intuición, permitiéndole distinguir entre una propuesta verdaderamente conveniente y otra que solamente parece atractiva Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la excelente conexión con el Gallo favorece el orden, la concentración y la concreción de asuntos que requerían isciplina. El Agua Yin suaviza su carácter práctico y le permite escuchar una sugerencia externa sin sentir que pierde el control de la situación

la excelente conexión con el Gallo favorece el orden, la concentración y la concreción de asuntos que requerían isciplina. El Agua Yin suaviza su carácter práctico y le permite escuchar una sugerencia externa sin sentir que pierde el control de la situación Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el carácter meticuloso del Gallo puede parecerle demasiado rígido cuando lo que desea es avanzar sin tantas comprobaciones. El Agua Yin le propone detenerse un momento para observar los detalles que podrían marcar la diferencia en una decisión importante

el carácter meticuloso del Gallo puede parecerle demasiado rígido cuando lo que desea es avanzar sin tantas comprobaciones. El Agua Yin le propone detenerse un momento para observar los detalles que podrían marcar la diferencia en una decisión importante Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del Gallo puede generar cierta incomodidad al poner bajo la lupa asuntos que preferiría resolver de una manera más armoniosa. El Agua Yin le ayuda a conservar la calma y responder con diplomacia, evitando que una crítica puntual se transforme en un problema mayor

la energía del Gallo puede generar cierta incomodidad al poner bajo la lupa asuntos que preferiría resolver de una manera más armoniosa. El Agua Yin le ayuda a conservar la calma y responder con diplomacia, evitando que una crítica puntual se transforme en un problema mayor Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Gallo favorece su ambición y le proporciona una mirada precisa para mejorar un proyecto que ya tiene en marcha. El Agua Yin aporta intuición estratégica y puede mostrarle un detalle que, bien aprovechado, fortalece considerablemente su posición

la afinidad con el Gallo favorece su ambición y le proporciona una mirada precisa para mejorar un proyecto que ya tiene en marcha. El Agua Yin aporta intuición estratégica y puede mostrarle un detalle que, bien aprovechado, fortalece considerablemente su posición Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la excelente combinación con el Gallo estimula su capacidad analítica y su habilidad para moverse con discreción. El Agua Yin potencia su percepción de las personas y puede ayudarla a entender una situación sin necesidad de recibir todas las respuestas de forma explícita

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 27 de agosto, día del Gallo de Agua Yin.