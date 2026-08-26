El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 27 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 27 de agosto, día del Gallo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Gallo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: organizar, revisar, estudiar, negociar, ordenar documentos, perfeccionar proyectos
- Actividades a evitar: críticas excesivas, discusiones, decisiones precipitadas, comparaciones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Gallo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Agua Yin mezcla precisión, observación y una sensibilidad mucho más fina de lo que aparenta a primera vista. El Gallo busca claridad, orden y resultados concretos, mientras el Agua Yin introduce intuición y sutileza.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 27 de agosto, día del Gallo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Gallo despierta su atención hacia los detalles y puede ayudarla a detectar una oportunidad que había pasado inadvertida. El Agua Yin favorece su intuición, permitiéndole distinguir entre una propuesta verdaderamente conveniente y otra que solamente parece atractiva
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la excelente conexión con el Gallo favorece el orden, la concentración y la concreción de asuntos que requerían isciplina. El Agua Yin suaviza su carácter práctico y le permite escuchar una sugerencia externa sin sentir que pierde el control de la situación
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el carácter meticuloso del Gallo puede parecerle demasiado rígido cuando lo que desea es avanzar sin tantas comprobaciones. El Agua Yin le propone detenerse un momento para observar los detalles que podrían marcar la diferencia en una decisión importante
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del Gallo puede generar cierta incomodidad al poner bajo la lupa asuntos que preferiría resolver de una manera más armoniosa. El Agua Yin le ayuda a conservar la calma y responder con diplomacia, evitando que una crítica puntual se transforme en un problema mayor
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Gallo favorece su ambición y le proporciona una mirada precisa para mejorar un proyecto que ya tiene en marcha. El Agua Yin aporta intuición estratégica y puede mostrarle un detalle que, bien aprovechado, fortalece considerablemente su posición
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la excelente combinación con el Gallo estimula su capacidad analítica y su habilidad para moverse con discreción. El Agua Yin potencia su percepción de las personas y puede ayudarla a entender una situación sin necesidad de recibir todas las respuestas de forma explícita
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la precisión del Gallo puede ralentizar un poco su impulso, especialmente si siente que tiene una oportunidad delante. El Agua Yin le recomienda revisar primero los detalles esenciales para que una decisión rápida no termine generando trabajo adicional
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el Gallo puede hacerle notar aspectos de una situación que había preferido pasar por alto para conservar la tranquilidad. El Agua Yin aporta sensibilidad para procesar esas observaciones sin tomarlas como ataques personales y convertirlas en mejoras concretas
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la atención del Gallo a los detalles puede complementar muy bien su rapidez mental y darle mayor precisión a una idea. El Agua Yin favorece la observación y le permite detectar el momento adecuado para presentar una propuesta sin apresurarse
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): su propio signo se encuentra acompañado por el Agua Yin, una combinación que agudiza la percepción, el criterio y la capacidad para separar lo importante de lo accesorio. Es un día poderoso para ordenar prioridades y perfeccionar decisiones, pero deberá vigilar la tendencia a buscar defectos donde simplemente existen diferencias de criterio
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el Gallo puede llevarlo a prestar más atención a pequeños detalles de una relación o proyecto que normalmente observa desde una perspectiva más general. El Agua Yin le ayuda a interpretar las señales con calma y evita que una primera impresión se convierta en un juicio definitivo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la exigencia del Gallo puede hacerlo sentir que debe justificar demasiado sus decisiones, cuando en realidad necesita confiar más en su propio criterio. El Agua Yin le permite actuar con mayor sutileza y encontrar una forma tranquila de poner límites ante comentarios que no necesita incorporar