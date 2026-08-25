El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 26 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 26 de agosto, día del Mono de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: negociar, investigar, aprender, viajar, resolver problemas, intercambiar ideas
- Actividades a evitar: provocaciones, apuestas impulsivas, discusiones, dispersarse, actuar sin comprobar datos
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Agua Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Agua Yang combina agilidad mental, curiosidad y una fuerte capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. El Mono aporta ingenio, picardía y rapidez para encontrar alternativas, mientras el Agua Yang amplía la intuición y las ideas.
Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 26 de agosto, día del Mono de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la conexión con el Mono y el Agua Yang estimula su inteligencia práctica y puede ponerla frente a una oportunidad que requiere reacción rápida. Su capacidad para detectar ventajas será especialmente útil si evita complicar una decisión sencilla
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el carácter cambiante del Mono puede sacarlo de una dinámica demasiado previsible y obligarlo a considerar alternativas. El Agua Yang le aporta flexibilidad para adaptarse sin abandonar aquello que considera verdaderamente importante
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al enfrentarse a la energía del Mono, puede aparecer una fuerte necesidad de defender su territorio o demostrar autoridad. El Agua Yang le recomienda observar antes de responder y utilizar su fortaleza para evitar una rivalidad que no le aporta ningún beneficio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la vivacidad del Mono puede estimular su curiosidad y llevarlo a descubrir una solución diferente para un asunto cotidiano. El Agua Yang favorece su capacidad de adaptación y le permite desenvolverse con mayor soltura en conversaciones o ambientes nuevos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la excelente afinidad con el Mono potencia su ambición y capacidad para convertir una idea en una posibilidad concreta. El Agua Yang añade intuición y movimiento, creando un escenario especialmente fértil para contactos, negociaciones y proyectos que buscan crecer
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la conexión con el Mono favorece su pensamiento estratégico y puede permitirle descubrir información valiosa detrás de una situación aparentemente sencilla. El Agua Yang aporta fluidez a sus movimientos, aunque será importante mantener cierta reserva antes de revelar sus próximos pasos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Mono introduce cambios y estímulos que pueden despertar nuevamente sus ganas de explorar algo diferente. El Agua Yang acompaña su necesidad de movimiento, pero le conviene elegir una dirección concreta para no terminar repartiendo su energía entre demasiadas posibilidades
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la rapidez mental del Mono puede ayudarla a encontrar una salida a un problema que venía observando desde una perspectiva demasiado emocional. El Agua Yang le ofrece mayor soltura para adaptarse, siempre que no permita que las opiniones ajenas modifiquen innecesariamente sus prioridades
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): su propio signo se encuentra potenciado por el Agua Yang, una combinación que amplifica la inventiva, la curiosidad y la capacidad para moverse entre distintas situaciones. Es un día especialmente fértil para aprender, negociar o probar una estrategia nueva, aunque deberá evitar convertir la improvisación en falta de compromiso
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el Mono puede desafiar su necesidad de tener cada detalle bajo control y obligarlo a reaccionar ante cambios inesperados. El Agua Yang le permite flexibilizarse sin perder precisión, una combinación que puede resultar muy útil para resolver asuntos prácticos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el dinamismo del día puede llevarlo a cuestionar una decisión que había considerado definitiva. El Agua Yang favorece una mirada más abierta y el Mono le ofrece una alternativa ingeniosa, aunque será importante comprobar que esa novedad realmente encaja con sus principios
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la actividad mental del Mono puede resultar estimulante, pero también hacer que el entorno se sienta más acelerado de lo que necesita. El Agua Yang le ayuda a adaptarse sin perder serenidad y puede abrirle una conversación interesante que termine aportándole una perspectiva inesperada