Signo regente del día: Mono

Mono Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Rata, Dragón, Serpiente Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: negociar, investigar, aprender, viajar, resolver problemas, intercambiar ideas

negociar, investigar, aprender, viajar, resolver problemas, intercambiar ideas Actividades a evitar: provocaciones, apuestas impulsivas, discusiones, dispersarse, actuar sin comprobar datos

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Agua Yang

En el horóscopo chino, el Mono de Agua Yang combina agilidad mental, curiosidad y una fuerte capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. El Mono aporta ingenio, picardía y rapidez para encontrar alternativas, mientras el Agua Yang amplía la intuición y las ideas.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 26 de agosto, día del Mono de Agua Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la conexión con el Mono y el Agua Yang estimula su inteligencia práctica y puede ponerla frente a una oportunidad que requiere reacción rápida. Su capacidad para detectar ventajas será especialmente útil si evita complicar una decisión sencilla

la conexión con el Mono y el Agua Yang estimula su inteligencia práctica y puede ponerla frente a una oportunidad que requiere reacción rápida. Su capacidad para detectar ventajas será especialmente útil si evita complicar una decisión sencilla Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el carácter cambiante del Mono puede sacarlo de una dinámica demasiado previsible y obligarlo a considerar alternativas. El Agua Yang le aporta flexibilidad para adaptarse sin abandonar aquello que considera verdaderamente importante

el carácter cambiante del Mono puede sacarlo de una dinámica demasiado previsible y obligarlo a considerar alternativas. El Agua Yang le aporta flexibilidad para adaptarse sin abandonar aquello que considera verdaderamente importante Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al enfrentarse a la energía del Mono, puede aparecer una fuerte necesidad de defender su territorio o demostrar autoridad. El Agua Yang le recomienda observar antes de responder y utilizar su fortaleza para evitar una rivalidad que no le aporta ningún beneficio

al enfrentarse a la energía del Mono, puede aparecer una fuerte necesidad de defender su territorio o demostrar autoridad. El Agua Yang le recomienda observar antes de responder y utilizar su fortaleza para evitar una rivalidad que no le aporta ningún beneficio Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la vivacidad del Mono puede estimular su curiosidad y llevarlo a descubrir una solución diferente para un asunto cotidiano. El Agua Yang favorece su capacidad de adaptación y le permite desenvolverse con mayor soltura en conversaciones o ambientes nuevos

la vivacidad del Mono puede estimular su curiosidad y llevarlo a descubrir una solución diferente para un asunto cotidiano. El Agua Yang favorece su capacidad de adaptación y le permite desenvolverse con mayor soltura en conversaciones o ambientes nuevos Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la excelente afinidad con el Mono potencia su ambición y capacidad para convertir una idea en una posibilidad concreta. El Agua Yang añade intuición y movimiento, creando un escenario especialmente fértil para contactos, negociaciones y proyectos que buscan crecer

la excelente afinidad con el Mono potencia su ambición y capacidad para convertir una idea en una posibilidad concreta. El Agua Yang añade intuición y movimiento, creando un escenario especialmente fértil para contactos, negociaciones y proyectos que buscan crecer Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la conexión con el Mono favorece su pensamiento estratégico y puede permitirle descubrir información valiosa detrás de una situación aparentemente sencilla. El Agua Yang aporta fluidez a sus movimientos, aunque será importante mantener cierta reserva antes de revelar sus próximos pasos

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 26 de agosto, día del Mono de Agua Yang.