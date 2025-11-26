El horóscopo chino revela para este miércoles 26 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 26 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana notas que una inquietud pierde peso y te permite enfocarte en lo realmente necesario. Con el correr de la tarde se abre un espacio amable para resolver un intercambio pendiente. Un detalle inesperado te motiva a ajustar una idea que necesitaba precisión. Más adelante surge una claridad emocional que redefine tu postura del día. La noche llega con una sensación de equilibrio renovado
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora adviertes que un pensamiento insistente se ordena y te da un respiro mental. La tarde favorece una organización tranquila de tareas que venían amontonándose. Una observación sincera de alguien cercano amplía tu comprensión de una situación. Más tarde descubres que recuperas firmeza sin necesidad de exigirte de más. La noche se estabiliza con una serenidad que acompaña bien tus rutinas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde la mañana aparece un impulso decidido que te ayuda a avanzar sin dudar. En la tarde se facilita un intercambio que ordena lo que estaba confuso. Un gesto directo de alguien conocido despierta iniciativa y claridad. Más adelante percibes cómo una duda se transforma en convicción. La noche culmina con una energía firme pero apacible
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): a medida que inicia la mañana sientes una sensibilidad que afina tu percepción de los demás. En la tarde encuentras un ritmo agradable que favorece el entendimiento mutuo. Un comentario afectuoso aporta calma y te ayuda a soltar una tensión antigua. Más tarde descubres que tu intuición se vuelve más estable y certera. La noche termina con un sosiego que te reencuentra contigo mismo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): empezando el día surge un impulso claro que te anima a replantear una estrategia. La tarde brinda condiciones para ajustar un plan que necesitaba estructura. Una señal simple refuerza tu determinación interna. Más adelante notas que recuperas una motivación que creías dispersa. La noche cierra con una lucidez que te prepara para decisiones próximas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): desde la mañana se activa una introspección serena que ordena tus emociones. En la tarde se despejan dudas que te habían generado indecisión. Un pequeño gesto intuitivo te ofrece la clave para un entendimiento más profundo. Más tarde identificas un patrón que empieza a perder fuerza. La noche concluye con un equilibrio interno que te devuelve seguridad
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): por la mañana percibes un entusiasmo suave que te impulsa a iniciar el día con orden. Durante la tarde se clarifica un asunto práctico que requería tu atención. Un intercambio espontáneo te ofrece un empuje creativo. A medida que avanza el día notas que recuperas ritmo sin esfuerzo. La noche se siente ágil y con una buena dosis de frescura emocional
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): con el inicio del día emerge una calidez emocional que suaviza cualquier incertidumbre. En la tarde logras organizar pensamientos dispersos con mayor facilidad. Un gesto amable de alguien cercano realza tu seguridad interna. Más tarde recuperas motivación en un frente que parecía apagado. La noche culmina con una sensación de cuidado y quietud
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): durante la mañana nace una chispa creativa que orienta tu accionar. En la tarde se aclara un detalle que mejora tu perspectiva general. Una interacción breve despierta tu ingenio característico. Más tarde notas que un obstáculo se vuelve manejable. La noche transcurre con ligereza y buen ánimo
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al comenzar el día descubres la forma de resolver algo que te había complicado. En la tarde se ordenan ideas que permiten que un plan avance sin trabas. Un gesto sincero afloja tensiones y te ayuda a ajustar tu enfoque. Más adelante recuperas tu sentido de control y precisión. La noche se estabiliza con una claridad limpia
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): durante la mañana surge una calma que te permite procesar algo pendiente sin prisa. En la tarde observas un avance emocional que te reconforta profundamente. Un detalle honesto de alguien conocido amplía la confianza mutua. Más tarde reconoces que una inquietud empieza a desvanecerse. La noche termina con un equilibrio reconfortante
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): al iniciarse la mañana aparece un optimismo suave que anima tu ánimo interno. La tarde te regala una claridad que ordena una preocupación reciente. Un intercambio espontáneo potencia tu creatividad. Más adelante descubres que un bloqueo emocional se destraba con naturalidad. La noche concluye con una sensación amplia de bienestar