El horóscopo chino revela para este jueves 5 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 5 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el jueves inicia con intuición aguda y capacidad de anticipación. En la mañana identificas una ventaja competitiva. A mitad del día ajustas planes con rapidez estratégica. La tarde favorece cierres exitosos. Terminas el día con sensación de dominio inteligente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada comienza estable y enfocada. En la mañana avanzas con disciplina constante. En el mediodía recibes reconocimiento por tu fiabilidad. La tarde consolida resultados sostenidos. Cierras el jueves con firmeza y tranquilidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con intensidad y deseo de acción. Durante la mañana enfrentas una situación que exige autocontrol. En el mediodía eliges estrategia en lugar de reacción impulsiva. La tarde fortalece tu liderazgo. Terminas la jornada con respeto ganado
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el jueves comienza con necesidad de armonía en tu entorno. En la mañana suavizas tensiones con palabras oportunas. A mitad del día recibes apoyo sincero. La tarde favorece acuerdos equilibrados. Cierras el día con paz interior consolidada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana trae ambición renovada. En el mediodía surge un reto que exige firmeza y negociación. La tarde te permite consolidar una posición importante. Terminas el jueves con sensación de avance real
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día inicia con análisis profundo y visión estratégica. Durante la mañana detectas una oportunidad discreta. En el mediodía actúas con precisión silenciosa. La tarde confirma que tu paciencia fue clave. Cierras la jornada con ventaja consolidada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves arranca con energía dinámica. En la mañana avanzas con rapidez en tareas exigentes. A mitad del día podrías sentir presión externa. La tarde exige coordinación y enfoque. Terminas el día con impulso firme y dirección clara
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada comienza sensible pero equilibrada. En la mañana proteges tu estabilidad emocional. A mitad del día encuentras apoyo en alguien cercano. La tarde favorece expresión creativa. Cierras el jueves con serenidad profunda
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día inicia con mente ágil y curiosa. Durante la mañana resuelves un asunto complejo con ingenio. En el mediodía surge una oportunidad que exige rapidez. La tarde consolida resultados positivos. Terminas la jornada con satisfacción intelectual
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el jueves comienza organizado y preciso. En la mañana revisas detalles clave. A mitad del día corriges desviaciones mínimas. La tarde consolida estabilidad estructural. Cierras el día con claridad absoluta
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada inicia con fuerte sentido de justicia. En la mañana actúas con honestidad directa. En el mediodía fortaleces un vínculo mediante coherencia. La tarde trae equilibrio emocional. Terminas el jueves con confianza renovada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día comienza con enfoque práctico y realista. Durante la mañana organizas asuntos materiales con prudencia. En el mediodía surge una oportunidad que exige análisis responsable. La tarde consolida estabilidad financiera o personal. Cierras la jornada con sensación de seguridad firme