El horóscopo chino revela para este jueves 4 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 4 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana surge una intuición que te ayuda a resolver un detalle que venías dejando pasar. En la tarde aparece una conversación que redirige una preocupación hacia un lugar más sencillo. La noche propone un cierre emocional cálido que calma incertidumbres internas. También notas que una idea pendiente adquiere mayor claridad. Finalizas el jueves con una sensación de alivio progresivo
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana te recibe con una estabilidad que ordena tus prioridades sin esfuerzo. En la tarde surge un intercambio que suaviza una tensión no resuelta. La noche invita a reorganizar tus pensamientos con un tono práctico y amable. Además, descubres un matiz emocional que te impulsa a actuar con mayor claridad. Cierras el día con un equilibrio sólido
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): emerges con una determinación tranquila que te permite avanzar con paso firme. La tarde te presenta un momento reflexivo que desenreda una duda silenciosa. La noche aporta un clima suave que estabiliza tu ánimo. También surge una observación ajena que te ofrece una perspectiva renovada. Terminas este jueves con un impulso interno más definido
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana abre un espacio armonioso que facilita los acuerdos. Durante la tarde recibes una señal emocional que te muestra un camino alternativo. La noche se inclina hacia un recogimiento que te ayuda a comprender mejor un gesto reciente. Además, reconoces una oportunidad para reorganizar una rutina. Con ello concluyes el día con serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana aparece un impulso fresco que libera una tensión acumulada. La tarde trae un pequeño descubrimiento que ajusta tus expectativas. La noche se vuelve un escenario ideal para recalibrar tus emociones. También adviertes que un hábito diario requiere una mejora para funcionar mejor. Así cierras el jueves con un enfoque más coherente
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el jueves se presenta con una lucidez suave que te permite actuar con mayor precisión. Durante la tarde surge una conversación honesta que reubica tus sentimientos. La noche brinda un silencio oportuno que te ayuda a asimilar lo vivido. Además, descubres una idea que despierta tu creatividad. Terminas la jornada con un equilibrio interno reconfortante
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana te encuentra con un interés renovado por resolver algo práctico. La tarde presenta un gesto amable que cambia tu percepción sobre una situación reciente. La noche aporta ligereza emocional que dispersa cualquier tensión. También surge una motivación repentina que te impulsa a retomar un plan olvidado. Cierras el día con una energía más fluida
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el día plantea una reflexión que te ayuda a ordenar tus intenciones. En la tarde aparece una invitación o propuesta que modifica tu agenda emocional. La noche te ofrece un momento de calma que afianza tus certezas. Además, descubres un pequeño detalle que ilumina una duda persistente. Finalizas este jueves con una claridad acogedora
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despierta un dinamismo suave que te facilita destrabar asuntos. La tarde se presenta con un intercambio que renueva tu motivación. La noche permite un análisis íntimo que alivia preocupaciones. También notas que una idea externa te impulsa a avanzar con más decisión. Terminas el jueves con una visión renovada
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el jueves se inicia con un orden emocional que te permite tomar mejores decisiones. En la tarde recibes una observación que cambia la forma en que piensas un asunto reciente. La noche favorece la liberación de tensiones que estabas sosteniendo sin darte cuenta. Además, una intuición espontánea te señala un ajuste pendiente. Cierras el día con una sensación de serenidad firme
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día abre un espacio de claridad que te invita a observar tus emociones con más calma. La tarde trae un encuentro o mensaje que suaviza una inquietud. La noche propone un cierre reflexivo que ordena tus pensamientos. También adviertes que un gesto amable mejora tu ánimo. Culminas el día con una tranquilidad contundente
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana te sorprende con una comprensión emocional que no habías visualizado. En la tarde aparece un impulso para reorganizar un asunto práctico. La noche ofrece una pausa interna que te ayuda a soltar rigideces. Además, surge un recuerdo que ilumina una decisión pendiente. Terminas el jueves con una armonía gradual