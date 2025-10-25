El horóscopo chino revela para este domingo 26 de octubre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 26 de octubre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con una energía brillante que incentiva los encuentros familiares y las ideas que se habían dejado en pausa resurgen con claridad. En la tarde, una conversación sincera renueva la confianza en una persona que parecía distante, y el ánimo se vuelve más receptivo a las emociones. Al anochecer, el silencio se vuelve sanador y permite cerrar un ciclo mental que se había prolongado más de lo debido. Surgen intuiciones sobre próximos pasos laborales que deben anotarse sin juzgar. Un sueño inusual podría revelar el inicio de una etapa de expansión interior
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana invita a moverse despacio y escuchar lo que el cuerpo necesita antes de tomar cualquier decisión apresurada. La tarde promete estabilidad en lo económico si se aprovecha una conversación casual que contiene una oportunidad oculta. Durante la noche, el ambiente hogareño se vuelve propicio para planificar un viaje o una mudanza. Surgen señales a través de objetos o canciones que evocan tiempos de armonía. La serenidad del día deja espacio para una reflexión profunda sobre el propósito que guía el presente
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana llega con un impulso creativo que permite resolver lo que parecía imposible durante la semana. En la tarde, la mente se abre a nuevas estrategias que combinan intuición y precisión, atrayendo apoyo de aliados inesperados. La noche vibra con una fuerza magnética que favorece el romance y los gestos valientes. Una noticia sobre alguien del pasado despierta una mezcla de nostalgia y entusiasmo. El día concluye con la sensación de que algo grande está gestándose en silencio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana trae calma y el deseo de reorganizar los espacios para atraer mejor energía. En la tarde, el alma se abre a experiencias estéticas y un gesto artístico o manual renueva el sentido del placer cotidiano. Al caer la noche, surge una invitación inesperada que despierta alegría y curiosidad. Los vínculos afectivos se fortalecen gracias a palabras sinceras y livianas. La jornada deja una huella emocional que perdura en la semana siguiente
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana comienza con una energía desafiante que impulsa a salir de la rutina. En la tarde, un cambio de planes abre la puerta a una coincidencia significativa que parece orquestada por el destino. La noche brilla con magnetismo y la creatividad fluye sin esfuerzo. Surgen conversaciones profundas que reavivan un sueño antiguo. La jornada concluye con la certeza de que el coraje interno ha despertado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana se siente intuitiva y reveladora, ideal para analizar símbolos y señales del entorno. En la tarde, una conversación trae un mensaje entre líneas que aclara una duda persistente. La noche favorece la meditación y los rituales de limpieza energética. Se percibe una conexión sutil con el plano espiritual que renueva la confianza en la propia visión. El cierre del día deja una sensación de renovación interna y claridad emocional
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana llega con dinamismo y deseos de iniciar algo distinto, aunque aún sin definirlo del todo. La tarde se tiñe de encuentros agradables que inspiran proyectos conjuntos. Al caer la noche, una energía apasionada intensifica los lazos románticos y despierta emociones guardadas. Aparece un recuerdo de la infancia que guía una decisión actual. El domingo concluye con vitalidad y una sensación de esperanza expandida
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana favorece el descanso y la introspección, con pensamientos que se ordenan sin esfuerzo. En la tarde, surge una propuesta que requiere abrirse a un cambio moderado pero beneficioso. La noche invita a celebrar lo pequeño y a valorar las presencias más cercanas. La sensibilidad aumenta y se transforma en una guía emocional para los próximos días. La jornada cierra con una paz dulce que limpia tensiones acumuladas
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana se presenta curiosa y mentalmente activa, ideal para aprender o explorar temas nuevos. En la tarde, una conversación divertida aligera el ambiente y genera nuevas alianzas. La noche promete sorpresas, sobre todo en el plano sentimental o creativo. Una idea que parecía pasajera se convierte en una posibilidad concreta. El domingo termina con una sonrisa y la sensación de haber recuperado entusiasmo
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana transcurre con disciplina y claridad, permitiendo ordenar asuntos pendientes sin tensión. En la tarde, el entorno responde con reconocimiento y apoyo a tus esfuerzos recientes. La noche se vuelve contemplativa y trae pensamientos que apuntan hacia nuevos propósitos. Surgen sincronías que confirman decisiones previas. El día cierra con una energía sólida y centrada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana comienza con entusiasmo y la sensación de estar protegido por fuerzas invisibles. La tarde favorece las conversaciones sinceras y los acuerdos basados en confianza. Durante la noche, el amor adquiere un tono cálido y sincero que fortalece la unión con los seres queridos. Aparece una respuesta esperada desde hace tiempo, trayendo alivio y gratitud. El domingo culmina con un sentimiento de plenitud emocional
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana inspira a disfrutar del presente y saborear los pequeños placeres sin apuro. En la tarde, la intuición guía una decisión doméstica que mejora el equilibrio del hogar. La noche trae quietud y una sensación de conexión con lo divino o lo ancestral. Se renuevan las fuerzas interiores y el deseo de cuidar más del bienestar propio. La jornada termina con serenidad, gratitud y una suave alegría interna