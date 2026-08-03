- Signos de fuego: iniciativa, pasión y determinación
- Signos de tierra: constancia, estabilidad y prudencia
- Signos de aire: ingenio, curiosidad y versatilidad
- Signos de agua: intuición, sensibilidad y compasión
Conoce tu horóscopo de hoy martes 4 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua
Para el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Piscis seguirá marcando la energía del martes 4 de agosto, despertando la intuición, la imaginación y la necesidad de conectar con aquello que aporta verdadero bienestar.
- Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): encontrarás una inspiración inesperada para encarar un desafío con una mirada diferente y mucho más efectiva. La Luna en Piscis suavizará tu impulso natural, permitiéndote actuar con mayor estrategia y empatía sin perder tu determinación. Tu confianza crecerá cuando compruebes que la sensibilidad también puede convertirse en una ventaja
- Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): descubrirás que escuchar tu intuición complementará tu sentido práctico y te ayudará a tomar decisiones más acertadas. La energía astral favorecerá la estabilidad emocional y la consolidación de proyectos que requieren paciencia y visión de futuro. Tu perseverancia abrirá puertas que parecían demoradas
- Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): sentirás que las ideas fluyen con facilidad y que una conversación podrá convertirse en el punto de partida de una oportunidad interesante. La influencia de la Luna en Piscis potenciará tu creatividad y te permitirá observar soluciones donde otros solo ven dificultades. Tu capacidad de adaptación será uno de tus mayores recursos
- Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): percibirás con intensidad las señales que llegan a través de tus emociones y comprenderás con mayor claridad qué camino te acerca a tus verdaderos objetivos. La Luna en Piscis potenciará tu intuición, fortalecerá tu mundo interior y favorecerá relaciones basadas en la confianza mutua. Tu sensibilidad será la fuerza que te permitirá avanzar con equilibrio y seguridad