Signos de fuego: iniciativa, pasión y liderazgo

iniciativa, pasión y liderazgo Signos de tierra: perseverancia, equilibrio y seguridad

perseverancia, equilibrio y seguridad Signos de aire: ingenio, adaptabilidad y curiosidad

ingenio, adaptabilidad y curiosidad Signos de agua: intuición, sensibilidad y empatía

Conoce tu horóscopo de hoy lunes 3 de agosto para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Para el horóscopo y la astrología occidental, el lunes 3 de agosto encuentra en la Luna en Piscis una influencia que invita a conectar con la intuición, escuchar las emociones y observar las situaciones desde una perspectiva más amplia.