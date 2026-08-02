Qué dibujo animado del pasado y el presente sos según tu fecha de nacimiento

Una vez que ya sabes de qué se trata el juego, solo queda esperar a que tu dibujo favorito y con el que te identificas, sea el que coincida contigo. Eso sí, puede haber grandes sorpresas y algún que otro chiste si lo ves con tus amigos, tu familia o tu pareja. ¿Estás listo o lista para saber qué dibujo animado eres según tu fecha de nacimiento?

Qué dibujo animado eres según tu fecha de nacimiento

Del 21 de marzo al 19 de abril (Aries) – Don Gato: Son líderes natos, ambiciosos y capaces de resolver cualquier cosa, además de ser muy generosos con quienes lo necesitan.

Son líderes natos, ambiciosos y capaces de resolver cualquier cosa, además de ser muy generosos con quienes lo necesitan. Del 20 de abril al 20 de mayo (Tauro) – Bugs Bunny: Destacan por ser valientes, burlescos y firmes; no suelen arrepentirse de sus actos y pueden llegar a ser vengativos.

Destacan por ser valientes, burlescos y firmes; no suelen arrepentirse de sus actos y pueden llegar a ser vengativos. Del 21 de mayo al 20 de junio (Géminis) – Los Gemelos Fantásticos: Son personas muy curiosas, adaptables y caracterizadas por mostrar más de una faceta o personalidad.

Son personas muy curiosas, adaptables y caracterizadas por mostrar más de una faceta o personalidad. Del 21 de junio al 22 de julio (Cáncer) – Pedro Picapiedra: Muestran una coraza dura, terca y reservada con sus emociones, pero en el fondo guardan una gran sensibilidad.

Muestran una coraza dura, terca y reservada con sus emociones, pero en el fondo guardan una gran sensibilidad. Del 23 de julio al 22 de agosto (Leo) – Pitufina: Les fascina captar la atención de quienes los rodean y disfrutan de un toque de vanidad.

Del 23 de agosto al 22 de septiembre (Virgo) – Rick (Rick and Morty): Suelen tener mal humor debido a su nivel extremo de exigencia y minuciosidad; esperan el mismo estándar de los demás.

Suelen tener mal humor debido a su nivel extremo de exigencia y minuciosidad; esperan el mismo estándar de los demás. Del 23 de septiembre al 22 de octubre (Libra) – Shaggy (Scooby Doo): Son sumamente leales aunque algo distraídos; aunque afirman no buscar protagonismo, secretamente lo disfrutan.

Son sumamente leales aunque algo distraídos; aunque afirman no buscar protagonismo, secretamente lo disfrutan. Del 23 de octubre al 21 de noviembre (Escorpio) – Batman: Personas envueltas en un aura misteriosa y llena de secretos, pero dispuestas a darlo todo por proteger a los demás.