Conocé cuál es el color de la suerte que te acompaña este sábado 29 de noviembre

Cada día tiene un color que lo caracteriza por su energía. Pues, los diferentes tonos traen un tipo de fortuna al que debes conocer para este fin de mes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El cierre de mes trae una vibración ideal para soltar lo que pesa y abrir espacio a lo nuevo. Por eso, el violeta color de la suerte que mejor conecta con esta etapa es el violeta, un tono místico y poderoso asociado a la suerte, al cambio interno, la evolución espiritual y la claridad intuitiva.

Donde otros colores motivan o relajan, el color violeta te eleva de cara a un mes donde hay que planificar el nuevo año entrante. Es el color que siempre se asocia más a lo inmaterial, lo divino o espiritual. Es el color de la mentalidad y la sexualidad, lo seductor y lo inmoral.

Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.

Por qué el color de la suerte de hoy es el violeta y que significado tiene

El color de la suerte para este sábado es el violeta.

Este color es el puente entre lo terrenal y lo espiritual. Representa transformación, sabiduría interna, conexión con lo profundo y expansión energética. Es ideal para quienes están en una etapa de decisiones importantes o transición emocional.

Usarlo en este día implica transmutación y cierre de ciclos, conexión con la intuición y la percepción fina, creatividad elevada e inspiración y también protección energética y claridad espiritual. Básicamente, el violeta no solo acompaña cambios, sino que los impulsa.

La energía que trae para este fin de mes

A medida que noviembre se despide, el violeta actúa como un purificador energético que ayuda a dejar atrás cargas, miedos y pensamientos repetitivos. Es perfecto para cerrar puertas con consciencia y abrir otras desde un nivel más alto de entendimiento.

El Violeta es famoso por ser un color rico en espiritualidad que simboliza la intuición, la conciencia y la iluminación.

Su vibración para este sábado desbloquea el desapego, promueve decisiones más conscientes, busca sanarte de lo que dolía o pesaba y genera visión, creatividad y reorientación.

Este color no empuja, sino que, te guía. Hoy, usarlo es ideal para cerrar el mes con calma, profundidad emocional y claridad espiritual, dejando listo el terreno para un diciembre más consciente y expansivo. Úsalo en ropa, en objetos, en velas, en el trabajo y a dónde más te guste.

