Cuál es el color de la suerte de este viernes 28 y qué significado tiene

El color turquesa es un tono que nos evoca paz, tranquilidad y claridad mental.

En este sentido, el turquesa es un tono asociado al equilibrio emocional, la comunicación abierta y la renovación interna. Su vibración combina la calma del azul con la vitalidad del verde, generando un punto medio ideal para días de movimiento mental y decisiones importantes. Hoy, este color funciona como puente entre el presente y los objetivos próximos, ayudando a despejar pensamientos y atraer situaciones favorables.

Espiritualmente, el color turquesa aporta: paz interior, estabilidad, reducción del estrés, comunicación, claridad para expresar ideas y pedir lo que se necesita. Sin duda atrae suerte, oportunidades, impulsa la creatividad y los nuevos comienzos. Además, favorece las relaciones y la empatía

Detrás de este color también existe un simbolismo vinculado a la intuición. Su energía potencia la escucha del propio instinto, ayudando a tomar decisiones más confiadas. No es casual que muchos terapeutas energéticos lo utilicen para meditar, trabajar el chakra corazón y conectar con el ser auténtico.

turquesa El color de la suerte hoy es el turquesa.

¿Cómo usar este color para potenciar su energía durante el día?