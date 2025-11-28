Cuál es el color de la suerte de este viernes 28 y qué significado tiene

Este viernes 28 de noviembre llega con una vibración especial, marcada por el cierre de ciclo que se aproxima hacia fin de mes y la necesidad de claridad mental para tomar decisiones antes de diciembre. En el plano energético y simbólico, muchos consultan cuál es el color más propicio para atraer buena suerte en un día como hoy.
Según la lectura aplicada al calendario y a la energía de transición de noviembre, el color de la suerte para este viernes es el TURQUESA.
Por qué el turquesa es el color de la suerte de este viernes
Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.
En este sentido, el turquesa es un tono asociado al equilibrio emocional, la comunicación abierta y la renovación interna. Su vibración combina la calma del azul con la vitalidad del verde, generando un punto medio ideal para días de movimiento mental y decisiones importantes. Hoy, este color funciona como puente entre el presente y los objetivos próximos, ayudando a despejar pensamientos y atraer situaciones favorables.
Espiritualmente, el color turquesa aporta: paz interior, estabilidad, reducción del estrés, comunicación, claridad para expresar ideas y pedir lo que se necesita. Sin duda atrae suerte, oportunidades, impulsa la creatividad y los nuevos comienzos. Además, favorece las relaciones y la empatía
Detrás de este color también existe un simbolismo vinculado a la intuición. Su energía potencia la escucha del propio instinto, ayudando a tomar decisiones más confiadas. No es casual que muchos terapeutas energéticos lo utilicen para meditar, trabajar el chakra corazón y conectar con el ser auténtico.
¿Cómo usar este color para potenciar su energía durante el día?
- Llevar una prenda o accesorio turquesa (pulsera, pañuelo, anillo, remera).
- Utilizarlo en la decoración del espacio de trabajo o estudio.
- Meditar visualizando el color para equilibrar la mente y calmar tensiones.
- Escribir metas del día en tinta o papel turquesa para activar su intención.