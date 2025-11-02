En la astrología maya, el lunes comienza con una vibración de introspección activa y claridad perceptiva. Las fuerzas del Búho potencian la capacidad de observar detalles que suelen pasar desapercibidos y de comprender patrones ocultos en la vida cotidiana. Es un día ideal para equilibrar reflexión y acción, permitiendo que la intuición guíe decisiones importantes. La influencia cósmica favorece la armonización de emociones y la conexión con la sabiduría interna. Cada signo maya es llamado a avanzar con conciencia y serenidad, respetando los ritmos naturales de cada situación.

Astrología maya: las predicciones del lunes 3 de noviembre