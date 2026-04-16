Astrología maya: el mensaje oculto del fin de semana para cada signo sagrado.

Dentro de de la astrología maya, algunos signos del calendario recibirán mensajes más claros en este fin de semana (del 17 al 19 de abril de 2026), ya sea a través de situaciones inesperadas, encuentros o sensaciones profundas que marcarán un antes y un después. Otros, en cambio, deberán prestar más atención para no dejar pasar oportunidades importantes.