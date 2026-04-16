Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo y Serpiente

Búfalo y Serpiente Animales incompatibles: Conejo y Perro

Conejo y Perro Actividades recomendadas: organizar, perfeccionar detalles, tomar decisiones precisas, revisar pendientes, establecer orden

organizar, perfeccionar detalles, tomar decisiones precisas, revisar pendientes, establecer orden Actividades a evitar: improvisación, críticas excesivas, rigidez mental, discusiones por perfeccionismo, actuar sin planificación

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Metal Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Metal Yin se presenta meticulosa, analítica y enfocada en la perfección, invitando a poner orden en todos los aspectos de la vida. Esta vibración favorece la revisión detallada, la disciplina y la capacidad de corregir errores con precisión. El Metal Yin potencia la claridad mental, la observación y el enfoque en los pequeños detalles que hacen la diferencia. Es una jornada ideal para cerrar pendientes, ajustar planes y tomar decisiones con criterio. Sin embargo, será fundamental evitar la crítica excesiva o la autoexigencia desmedida.

horoscopo chino predicciones signos dia gallo de metal yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 17 de abril, día del Gallo de Metal Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 17 de abril, día del Gallo de Metal Yin