El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 17 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 17 de abril, día del Gallo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Gallo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo y Serpiente
- Animales incompatibles: Conejo y Perro
- Actividades recomendadas: organizar, perfeccionar detalles, tomar decisiones precisas, revisar pendientes, establecer orden
- Actividades a evitar: improvisación, críticas excesivas, rigidez mental, discusiones por perfeccionismo, actuar sin planificación
Horóscopo chino: la energía del Gallo de Metal Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Metal Yin se presenta meticulosa, analítica y enfocada en la perfección, invitando a poner orden en todos los aspectos de la vida. Esta vibración favorece la revisión detallada, la disciplina y la capacidad de corregir errores con precisión. El Metal Yin potencia la claridad mental, la observación y el enfoque en los pequeños detalles que hacen la diferencia. Es una jornada ideal para cerrar pendientes, ajustar planes y tomar decisiones con criterio. Sin embargo, será fundamental evitar la crítica excesiva o la autoexigencia desmedida.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 17 de abril, día del Gallo de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada donde la organización será clave para avanzar. La energía del Gallo de Metal Yin le invita a enfocarse en los detalles. Puede resolver asuntos pendientes si actúa con precisión. Es un buen momento para ordenar ideas. Mantener la disciplina le permitirá lograr resultados
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la afinidad con el Gallo le brinda estabilidad y claridad en sus acciones. El Metal Yin potencia su constancia y enfoque. Puede avanzar con seguridad en proyectos importantes. Es un momento ideal para consolidar logros. Mantener la disciplina será clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día le invita a moderar su impulso y prestar atención a los detalles. El Gallo de Metal Yin le propone actuar con mayor precisión. Puede sentirse limitado si intenta avanzar con rapidez. Será importante adaptarse al ritmo. Evitar la impaciencia será fundamental
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la incompatibilidad con el Gallo puede generar tensiones o incomodidad emocional. La energía de Metal Yin le exige adaptarse a un entorno más crítico. Puede sentirse sensible ante observaciones externas. Será importante mantener la calma. Evitar tomar todo de forma personal será clave
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día le favorece si logra enfocarse en lo práctico. El Gallo de Metal Yin le invita a ordenar sus ideas. Puede avanzar con claridad si se disciplina. Es un buen momento para revisar proyectos. Evitar la dispersión será fundamental
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la afinidad con el Gallo potencia su claridad mental y su capacidad estratégica. El Metal Yin le brinda precisión en sus decisiones. Puede avanzar con seguridad en proyectos importantes. Es un momento ideal para planificar. Mantener la calma será clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día le invita a desacelerar y enfocarse en los detalles. El Gallo de Metal Yin le propone actuar con mayor organización. Puede beneficiarse si adapta su ritmo. Es un buen momento para ordenar pendientes. Evitar la impulsividad será fundamental
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día le impulsa a enfocarse en lo práctico y dejar de lado la dispersión emocional. El Gallo de Metal Yin le invita a organizar sus prioridades. Puede encontrar claridad si se disciplina. Es un buen momento para tomar decisiones concretas. Mantener la constancia será clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día le favorece si logra combinar su agilidad con la disciplina del Gallo. El Metal Yin le brinda precisión para concretar ideas. Puede resolver situaciones complejas con eficacia. Es un buen momento para enfocarse. Mantener la organización será fundamental
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al ser su día, la energía se potencia, brindándole claridad, orden y precisión. El Metal Yin refuerza su capacidad de análisis. Puede avanzar con seguridad en proyectos importantes. Es un momento ideal para tomar decisiones firmes. Evitar la autocrítica excesiva será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la incompatibilidad con el Gallo puede generar tensiones o desacuerdos. La energía de Metal Yin le exige actuar con paciencia. Puede sentirse sensible ante críticas. Será importante mantener la calma. Evitar confrontaciones será fundamental
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día le invita a organizar sus ideas y actuar con mayor claridad. El Gallo de Metal Yin le propone enfocarse en lo práctico. Puede encontrar soluciones si se disciplina. Es un buen momento para revisar planes. Mantener la constancia será clave