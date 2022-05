Andes Talleres es semifinalista del Argentino senior de hockey sobre patines

►Te puede interesar: Surgió un fuerte rumor sobre Gallardo y los hinchas de River están que trinan

Andes-Talleres-hockey-1.jpg

Las Matadoras se medirán en semis con Valenciano de San Juan, que superó a Leonardo Murialdo por 2 a 0.

Talleres se adjudicó la Zona A

El equipo de calle Minuzzi se adjudicó la Zona A del certamen, ya que acumuló 9 unidades (ganó los tres partidos de la fase clasificatoria), GEBA y SEC de San Juan lo siguieron con 4 puntos y Concepción (SJ) cerró las posiciones con 0.

El campeonato contó con la participación de 16 equipos, que fueron divididos en cuatro zonas de cuatro. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasaron a los cuartos.

Maipú/Giol y Godoy Cruz fueron los otros representantes mendocinos en la competición, pero no accedieron a cuartos. Las Celestes fueron terceras en la Zona C (acumularon 3 unidades); las Tombinas fueron cuartas en la Zona B y no sumaron puntos.

La otra semifinal

UVT (SJ) le ganó a GEBA por 2 a 0 y también es semifinalista del campeonato. Se medirá en la siguiente instancia con el ganador de Unión (SJ)-Barrio Rivadavia (SJ).