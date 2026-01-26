Golpe de calor: cómo prevenirlo y qué hacer ante los primeros síntomas

Diego Sánchez Gelós, médico clínico del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, advierte sobre la importancia de reconocer tempranamente las señales de alerta.

Según explica el especialista, los adultos mayores frecuentemente tienen disminuida la sensación de sed, lo que reduce su ingesta hídrica. Los niños pequeños enfrentan una vulnerabilidad adicional al depender de adultos para acceder al agua.

Medidas preventivas y primeros auxilios

La prevención resulta fundamental para evitar complicaciones. Los expertos recomiendan consumir al mínimo dos litros de líquido diario sin esperar a tener sed, ofrecer agua frecuentemente a niños y bebés, y permanecer en ambientes frescos y ventilados.

Es esencial evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 17 horas, usar ropa holgada de colores claros y tejidos naturales como algodón, además de proteger la cabeza con sombreros o gorras. La alimentación debe priorizar frutas y verduras con alto contenido de agua, como sandía, melón y pepino, evitando comidas copiosas que incrementan la sensación térmica.

Momento para refrescarse por el calor. Foto Axel Lloret. Los indicios iniciales incluyen sudoración abundante, fatiga generalizada, debilidad muscular, calambres, náuseas, cefaleas y mareos.

La actividad física debe realizarse en horarios de menor temperatura, preferentemente temprano por la mañana o al atardecer, manteniendo hidratación constante.

Ante los primeros síntomas, es crucial trasladar a la persona a un lugar fresco, aflojar su vestimenta, aplicar paños húmedos y ofrecer agua en pequeñas cantidades.

Si hay desmayo o empeoramiento, se debe contactar inmediatamente al servicio de emergencias. La acción rápida puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y consecuencias graves para la salud.