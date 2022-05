El Club Banco Nación y una polémica suspensión a Renzo Di Fresco, jugador de futsal

►Te puede interesar: Primera Nacional: así se jugará la 16ª fecha del torneo

Y el pedido solidario del jugador de futsal por mejorar las instalaciones, claramente cayó muy mal en la dirigencia del Club Banco Nación.

club-banco-nacion.jpg Así lucen las instalaciones del Club Banco Nación.

Este lunes 16 de mayo, el jugador fue informado mediante un comunicado, que fue suspendido por un lapso de 30 días.

“Lo hicimos porque nos cansamos. Habíamos normalizado esta realidad del club. Lo que sucedió fue que saqué fotos para enviar a la comisión y luego publiqué un hilo en Twitter con el reclamo”, indicó el deportista, el diálogo con Radio Nihuil.

“Hemos tenido el apoyo de varias disciplinas. No sólo del futsal, sino también de hockey sobre césped, vóley, básquet, gente que comparte el club”, agregó Renzo.

“Me llegó un informe que no lo firma nadie, con el logo del club, donde me dicen que estaba suspendido por treinta días por agravios”, reveló el jugador.

“Pagamos una cuota de 2.300 pesos al mes, pero no se ven las mejoras en las instalaciones. El reclamo es porque queremos entrenar bajo condiciones dignas, tener agua por ejemplo, para llevar adelante la actividad”, disparó.

Por último, Renzo Di Fresco señaló: “La nota no tiene firma, por eso es que hemos llegado a la decisión de la comisión de futsal, de suspender las actividades hasta que se le dé una solución a esto. Nadie se comunicó con nosotros”.

La sanción del Club Banco Nación a Renzo Di Fresco

El comunicado del Club Banco Nación:

“En relación al socio deportivo Renzo Di Fresco, quien difundió fotos, realizó comentarios y vertió opiniones agraviantes y equívocas hacia el club, la Comisión Directiva y para la disciplina que practica, en redes sociales y medios periodísticos digitales y radiales, sin haber solicitado una entrevista previa con ningún miembro de esta Comisión Directiva ni con el Intendente del club, aludiendo no haber sido escuchado por ningún representante de la institución, se ha determinado la suspensión por el término de treinta días corridos a partir del día de la fecha.

El socio deportivo Di Fresco no podrá ingresar al club, ya sea a entrenar, jugar competencias ni en carácter de público mientras dure la suspensión, como así tampoco podrá representar a la disciplina ni al club en ninguna instancia, ya sea federada o en carácter amistoso".

La publicación de Renzo Di Fresco

El jugador de futsal del Club Banco Nación, Renzo Di Fresco, publicó un hilo de imágenes en Twitter, acompañadas de algunas frases:

La palabra de Laura Bisquers, Secretaría del Club Banco Nación

"Lo suspendimos por lo que publicó en las redes, por la forma de publicarlo y que no se dirigió como lo debería haber hecho, pidiendo una audiencia.