Villa aclaró sus dichos que cayeron mal en Boca

Los dichos de Villa se viralizaron y no habrían caído nada bien en el vestuario Xeneize, por lo que el delantero buscó bajarle el tono a la incipiente polémica.

"No me refería a mis compañeros cuando dije lo de la actitud, hablaba de mí", comentó Villa a la cadena ESPN.

Sebastian-Villa-Boca-1.jpg Sebastián Villa volvió a generar polémica en Boca

"Quiero aclarar porque hacen un mundo en donde no lo hay. Fue algo personal, unas preguntas que fueron muy rápidas, colaborándole a un chico que trabaja de eso. Fue una opinión personal y creo que se malinterpretaron las cosas, estoy triste por esta situación", añadió Villa.

Villa y el enojo del mundo Boca

Sebastián Villa no pudo ocultar que la nota había molestado puertas adentro del vestuario de Boca: "Los referentes si se sintieron un poco molestos, pero es algo mío, no tengo nada contra nadie. Todos ellos dieron el todo por el todo, llegaron hasta el último sudor en la cancha. Pero fue algo rápido, algo mío, no tiene que ver mis compañeros ni mis ex compañeros que estuvieron conmigo en ese momento".

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489359750039023617 #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"SE MALINTERPRETARON LAS COSAS"



Las palabras de Sebastián Villa tras la entrevista sobre la final de Madrid entre Boca y River.



Mirá el programa, en vivo, por acá --> https://t.co/Yudrh83jyz pic.twitter.com/o7iUdIz6DS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

En otro momento también se refirió a su respuesta que su relación con Riquelme está "cinco puntos": "Soy un agradecido por el lugar donde estoy, vengo desde abajo y estar donde estoy no es fácil. Tengo que agradecerle a Dios por tenerme aquí en Boca, estoy contento y mi familia está bien. Me tratan bien en el club, tengo una excelente relación con mis compañeros y nunca tuve problemas con nadie. Riquelme está en su rol y yo en el mío", comentó Villa.

Sebastián Villa, de 25 años, tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre del 2024 y a mediados del 2021 tuvo un conflicto con la dirigencia cuando el año pasado dejó de entrenar molesto porque el club no lo transfirió alnte una oferta del Brujas de Bélgica.