Ulises Ortegoza es el volante goleador de Gimnasia y Esgrima

Ortegoza horizontal.jpg

Ulises Ortigoza, oriundo de San Nicolás, en diálogo con Ovación, aseguró: "La verdad que estoy contento por el gol que me tocó marcar. Merecíamos ganar el partido y con el empate nos quedó esa bronca de no poder sumar los tres puntos. Siempre me ha gustado pegarle de afuera, me están quedando los espacios para poder rematar y anotar goles".