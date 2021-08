Udinese, con goles argentinos, sigue sumando en la Serie A

El otro gol de Udinese fue logrado por el delantero español Gerard Deulofeu, a los 25' del segundo tiempo.

Con este resultado, Udinese, que tuvo también como titular al tucumano Roberto Pereyra, quedó con 4 unidades -igualó con Juventus por 2 a 2, de local en la primera fecha-, y Venezia, que sufrió su segunda derrota consecutiva -perdió con Nápoli por 2 a 0, de visitante en la jornada inaugural del torneo-, no tiene puntos.

Nahuel Molina vs. #Venezia : - 1° en ocasiones creadas (5). - 7 recuperaciones. - Asistencia a Pussetto en el 1-0. - Gol para sentenciar el 3-0. pic.twitter.com/4IOQbysubh

Udinese 3-0 Venezia | Udinese continue their positive start of the season! | Serie A 2021/22