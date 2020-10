El atacante, sobre esta dura pretemporada que está haciendo el equipo que dirige Marcelo Straccia, sostuvo: "Por suerte vamos teniendo más ritmo y teniendo contacto con la pelota. Estamos trabajando con mucha intensidad y esperando jugar los partidos amistosos".

Con respecto a los días que vive en la Lepra, manifestó sentirse muy cómodo y afirmó: "La verdad que la recepción de mis compañeros ha sido muy buena. Se ha formado un grupo humano muy bueno y la adaptación ha sido muy positiva en el club. En lo único que pienso es en poder colaborar con el club para hacer una buena campaña".

Zavaglia, además de estar feliz en lo futbolístico, se lo ve contento viviendo en Mendoza: "La verdad que es muy linda provincia, hay muy lindos paisajes, me gusta mucha la naturaleza. Es un lugar muy tranquilo para vivir".

Sobre la pandemia

El delantero, sobre la pandemia, reconoció: "No salgo mucho a la calle por el tema de la pandemia, voy a entrenar a la mañana y después cuando me corresponde salir por el documento voy hacer las compras. Trato de quedarme en mi casa para cuidar a mis compañeros del club, nos cuidamos entre todos para que no haya un contagio y nos perjudiquemos".

Con respecto al inicio, el jugador mostró mucha incertidumbre: "Nosotros estamos entrenando y esperando una definición sobre el reinicio del torneo. Se habla que podría comienzar en noviembre. Con esta situación que se vive en el país, con el virus todo puede cambiar. En lo personal no veo la hora que arranque el torneo".

El primer amistoso

Independiente Rivadavia tiene programado jugar su primer amistoso el próximo sábado a las 9.30 ante Godoy Cruz, en el predio de Coquimbito. Hay que esperar la aprobación de AFA para que se dispute este encuentro amistoso, como sucedió ante Gimnasia y Esgrima.