Tevez y su duro momento familiar: "En el entretiempo, lloro"

"Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien. En el entretiempo a veces me largo a llorar. Son momentos difíciles. Viernes o sábado ir a visitar a mi viejo y después salir entero para jugar al fútbol, algunos me dicen dónde saco las fuerzas. Lo importante es que estoy fuerte, gracias a la gente de Boca, si no estuviera disfrutando acá, estaría en mi casa", contó.

También cruzó las críticas por sus últimas duras infracciones, la de este domingo apenas a diez segundos de iniciado el partido en el estadio "La Bombonera".

"Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a (Tomás) Pochettino y fue innecesario. Lo quiero correr y le piso sin querer el gemelo, enseguida me di cuenta que le había pegado. Me quedó en la cabeza, fue sin querer", describió.

Y agregó: "No juego para hacerle mal a nadie. Siempre jugué con garra y huevos. Lo que paso el otro día con el arquero de Newell s (Alan Aguerre), yo lo quise saltar y le di con la rodilla en la boca. Son situaciones de juego. Son situaciones de partido".

Por último, Tevez se expresó sobre los retiros de esta semana de Fernando Gago y Javier Mascherano, sus ex compañeros en la Selección argentina.

"La de Fernando no me sorprendió porque ya venía de varias lesiones. El de Javier me sorprendió, él se merece algo mejor, no retirarse así, me sorprendió mucho", concluyó.