Tevez le rompió el corazón a más de un hincha de Boca

tevez1.jpg

Allí, Tevez jugó 70 minutos y fue la gran atracción de la noche: en su entrada al terreno de juego, el ex jugador de la Selección ingresó con una bata similar a la de los boxeadores.

tevez.jpg

La ovación por parte del Estadio Monumental Banco Pichincha fue total para Tevez, que lució la camiseta número 97 en homenaje a los años de vida de dicho club.

tevez2.jpg

El delantero, que participó de los mundiales del 2006 y del 2010, aseguró que no se desempeñaría en otro equipo argentino que no sea Boca, por lo que se especuló que pueda cerrar su carrera en algún club brasilero o estadounidense en caso de no retornar al conjunto de La Ribera.

El partido terminó 2-1 para el Barcelona, que enfrentó al Guayaquil City, mientras que Tevez fue reemplazado en medio de una ovación por Edwin Valencia cuando solo faltaban 20 minutos para el final del partido.