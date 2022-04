Sergio Gómez y Favio Orsi se fueron con una sensación ambigua tras el empate de Godoy Cruz ante Boca

Sergio Gómez a la hora de hacer un análisis del encuentro sostuvo: "Boca es un club gigante, con mucha jerarquía y te puede complicar, pero me tengo que preocupar por nosotros. Tenemos que ir mejorando partido a partido. Me gustó la valentía de los jugadores de querer venir a ganar, no vinimos a ver qué pasa".

Orsi se refirió a la gran actuación del arquero de Boca Juniors, Javier García, la figura del encuentro: "Se siente orgullo que haya sido figura, nos pasó en el partido ante Vélez, donde se destacó Lucas Hoyos. Nosotros estamos en una situación complicada con respecto al descenso y es muy difícil plantarse como hoy se plantó Godoy Cruz en un estadio de esta magnitud. Tuvimos pocos días de trabajo para dirigir estos dos partidos. Ahora el domingo tenemos un encuentro muy importante ante Lanús y hay que meterse en ese compromiso, el camino es este, hay que seguir insistiendo para ganar".

Fecha 11: Conferencia Orsi - Gómez vs Boca Juniors

Sergio Gómez les dejó un mensaje a los hinchas del Tomba al decir: "Nosotros vamos a intentar salir de esta situación, sabíamos a lo que veníamos a Godoy Cruz, donde tenemos la urgencia de conseguir puntos. Queremos que los hinchas se sientan representados por este equipo, y por este cuerpo técnico que trabaja para dar lo mejor para el club".

Fotos: gentileza Prensa Godoy Cruz