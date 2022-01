La Selección Argentina, sin Messi ni Scaloni, visitará a Chile

chile-calama.jpg Chile fue alentado por sus hinchas en Calama donde recibirá a la Selección Argentina

Sin Lionel Messi y sin Lionel Scaloni, Argentina jugará su primer partido del año mundialista luego de asegurar la clasificación con cinco fechas de anticipación (si se suma el encuentro suspendido ante Brasil) y ostentando un invicto de 27 partidos, la racha más larga de la actualidad.

Lionel Messi, quien no se había perdido ningún partido del camino a Qatar pero esta vez no fue citado por Scaloni, quien a último momento no pudo viajar por dar positivo de Covid.

La llegada de la Selección a Calama, este miércoles, fue complicado por los controles sanitarios y así lo reflejaron los jugadores en las redes sociales.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1486500384705286145 "ES UNA COSA DE LOCOS"



La Selección Argentina, demorada en el aeropuerto de Calama, Chile



Nicolás Otamendi pic.twitter.com/Ohvf3pfNR1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2022

Di María será el capitán

Chile está afuera de la zona de clasificación con 16 unidades y necesita sumar como local ante una Selección Argentina que cubrirá la baja de Messi con el cordobés Paulo Dybala como titular y con Ángel Di María llevando la cinta de capitán.

Otra ausencia destacada será la del defensor Cristian Romero y como Germán Pezzella está suspendido, Lisandro Martínez será titular.

Del lado de Chile, el DT uruguayo Martín Lasarte explicó que la idea de jugar en la altura se basa en que el próximo martes visitará a Bolivia en La Paz.

De todos modos la Roja no contará con Arturo Vidal, expulsado ante Ecuador, ni con Mauricio Isla, por Covid. Además, Eugenio Mena y Charles Aránguiz no están en condiciones físicas óptimas.

= Probables formaciones =

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz o José Pedro Fuenzalida, Guillermo Maripán, Gary Medel y Sebastián Vegas o Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 21.15.

Estadio: Zorros del Desierto (Calama).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

TV: TV Pública y TyC Sports.