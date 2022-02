Se terminó la novela de Wanchope Ábila en Boca: cuál será su destino

Wanchope-Abila-Boca.jpg

Wanchope había hablado mal del Consejo de Fútbol de Boca en sus redes sociales, pero ahora se resolvió el conflicto.

Los detalles

Colón adquirirá el 100% del pase del cordobés, una de las condiciones que había puesto el conjunto de La Ribera. Es que había rechazado una oferta por el préstamo de Wanchope, ya que el ex Huracán tiene por delante solo un año de contrato (finaliza en diciembre de 2022).

Ábila jugará en el elenco santafesino por tres temporadas y a cambio de 1.700.000 de dólares por la totalidad del pase.

El conflicto entre Ábila y Riquelme

La semana pasada Ábila dijo en Instagram que estaba disconforme con la situación que atravesaba en Boca y disparó contra el Consejo de Fútbol.

Riquelme-Boca.jpg

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, y como nadie del consejo de fútbol se comunico conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás", dijo Ábila.

El vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, le respondió en TyC Sports. "Hace un año tuvo la posibilidad de ir a jugar a Uruguay, pero se presentó y dijo que prefería ir a la MLS. Aceptamos que vaya a jugar a Estados Unidos", dijo.

"A los cuatro meses, el club dijo que no contaba más con él. Me llamó por teléfono para que le dé una mano y poder pasar cedido a otra institución, por lo que estuvimos todo un día para que pueda ir a DC United. Las cosas no le han salido de la mejor manera, está más que claro", añadió.

"Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Estaba entrenando desde el 3 de enero y ahora se lastimó. Los kinesiólogos lo van a curar y después deberá seguir trabajando al 100 por ciento", cerró el ídolo boquense.