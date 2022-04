Santiago Solari vive un gran momento en Gimnasia y Esgrima

El equipo mensana consiguió en Jujuy su segundo triunfo de visitante y previamente había goleado por 5 a 1 a Villa Dálmine. Sobre la victoria ante el equipo albiceleste admitió: "Es muy positivo ganar de visitante en esta categoría, lo importante es que lo pudimos hacer con un buen juego y mostramos mucha contundencia. Tenemos plena confianza en el potencial que tenemos, lo que podemos hacer y queda reflejado en el juego".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Ahora el Lobo buscará su cuarto triunfo consecutivo ante Flandria. Este encuentro se disputará el lunes 25 de abril en el estadio Malvinas Argentinas, el elenco mensana hará de local en este escenario por el resembrado en su campo de juego. Con respecto al choque ante el Canario opinó: "Será un partido difícil como lo son todos en esta categoría. Vamos a salir a la cancha a ganar con la idea de juego que tenemos y con el convencimiento que podemos lograr los tres puntos".

Solari destacó el plantel que integra y reconoció: "El grupo es muy bueno y esto es muy valorable, desde el momento que llegué me hicieron sentir muy cómodo, está lleno de buena gente y eso es satisfactorio. No en muchos equipos se puede compartir un grupo como hay en este plantel, me siento muy contento en este club y espero seguir creciendo en esta institución".