En conferencia de prensa, la nueva incorporación de Godoy Cruz aseguró: "El hincha de Godoy Cruz se va encontrar con un jugador al que le gusta pisar el área y también terminar las jugadas. Vengo con muchas ilusiones al fútbol argentino y espero poder cumplir con los objetivos del equipo. En lo personal es un paso muy importante en mi carrera".

Con respecto a la exigencia de pelear el descenso en Godoy Cruz, el ex Rentistas opinó: "Se ha armado un buen equipo y con nuestras armas queremos hacer un buen torneo para mantenernos en la categoría"

Cuando le consultaron sobre lo que dejó el Morro García en Godoy Cruz, a casi un año de su muerte, reconoció: "El Morro dejó una huella muy importante en Godoy Cruz".

Sobre su posición en el campo de juego, contó: "Puedo jugar de nueve o de mediapunta, en cualquier posición de la ofensiva me siento bien, pero vengo a ayudar al equipo en donde me necesiten".

Conferencia Salomón Rodríguez

Por último se refirió a sus primeros días en Mendoza y admitió: "Me he encontrado con una ciudad muy linda, los muchachos me han recibido muy bien y juntos vamos a cumplir los objetivos".

Así juega el uruguayo

SALOMON RODRIGUEZ Rentistas ► 2021

