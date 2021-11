Rafael Giardini anunció la renuncia como presidente de Huracán Las Heras

“No voy a esconder ni tapar a nadie. Llevamos 9 años en la institución y hemos tratado de hacer las cosas bien. Creo que los enfrentamientos barriales demuestran su poderío. No creo que sea un problema institucional. Nunca me he enfrentado con un hincha”, agregó el Ratón.

“Lo de ayer supera todo lo normal. Estamos esperando la investigación de la policía y ojalá se detenga a los responsables de semejante barbaridad. No hay que justificarse. Me voy a hacer cargo”, agregó el titular del Globito lasherino.

De manera contundente, Rafael Giardini aseguró sobre su continuidad en Huracán. “No hay ganas, no hay fuerzas. Hay jugadores que me pidieron no continuar en la institución. Soy respetuoso con las decisiones que se tomen. No tengo otra salida. Si no me queda otra...”.

