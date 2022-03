Por qué la Reserva de Godoy Cruz pierde por goleada casi todos los partidos

Godoy Cruz está afrontando el torneo con jugadores de 15, 16 y 17 años, en una apuesta de los dirigentes de proyectar esas categorías por un lapso de 2 años.

Javier Patalano, DT del equipo bodeguero de Reserva, explicó la situación que vive el club en esa categoría: “Uno está tranquilo. Si bien perder no le gusta a nadie, se está anteponiendo el proceso formativo por encima de los resultados. Hay muchos chicos categoría 2004 y 2005. Es una reserva totalmente nueva y estamos compitiendo con chicos tres o cuatro años más grandes. Es normal que ciertas situaciones se produzcan. Necesitamos tiempo, porque es parte del fútbol formativo”.

Luego agregó: “Nos estamos ocupando del tema. No es una situación normal para el que no conoce de esta situación y tiene que entender de qué se está haciendo un proceso completamente nuevo. No es habitual que esto ocurra, porque la reserva de Godoy Cruz siempre se mantuvo entre los diez primeros. En el torneo anterior logró clasificar a cuartos de final. Este año decidimos encarar el torneo de otra manera”.

reserva-godoy-cruz.jpg El viernes pasado, Godoy Cruz había caído 0-4 con Huracán, en La Quemita.

Todos los resultados de la Reserva de Godoy Cruz