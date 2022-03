Nelson Acevedo dijo que Godoy Cruz recuperó el buen juego

El Tomba viene mejorando en los últimos partidos, viene de ganarle 3 a 1 a Huracán en Parque Patricios. Sobre el crecimiento del equipo contó: "Hemos mejorado en el rendimiento, nos faltaba concretar lo que generábamos y ahora llegaron los goles, tenemos plantel para salir de la zona de abajo donde estamos, pensamos en la tabla de arriba y tenemos la ilusión de poder clasificar a la siguiente fase".

"Todos los entrenamientos son fuertes y duros pero después sirven a la hora de jugar. Los videos y el GPS ya es parte del fútbol actual, hoy en día se analiza el rival. Somos muy intensos y directos a la hora de atacar, eso nos puede perjudicar a la hora de defender y nos han convertido muchos goles de pelota parada", agregó el Chaqueño.

Con respecto a su posición en la cancha reconoció: "Me gusta jugar adelantado, tener la pelota y buscar el pase profundo. Cuando me toca salir es decisión del entrenador, yo me siento bien físicamente".

Por último se refirió a su futuro y afirmó: "Mi contrato se termina en diciembre, estoy tranquilo, solo pienso en jugar y hacer lo mejor. Después veremos si el club tiene la intención que siga o no".

Fotos: gentileza Pablo González/Prensa Godoy Cruz.